العراق: لم تطلق صواريخ أو مسيرات من أراضينا خلال هجوم إيران

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بعد الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بغداد لم تتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق خلال الهجوم.

وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، "موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا".

وكان السوداني قد دعا، يوم الاثنين، إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط، وذلك خلال محادثات في واشنطن مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل بعد الهجوم الذي شنته طهران مطلع الأسبوع.

لقاء مع بايدن

وقال في بداية اجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن بالبيت الأبيض "نشجع كل الجهود التي تساهم في إيقاف تمدد ساحة الصراع، وخصوصاً التطورات الأخيرة التي نأمل من كل الأطراف التزام ضبط النفس وإيقاف وتيرة التصعيد، حفاظاً على أمن واستقرار هذه المنطقة الحساسة".

توتر غير مسبوق

يشار إلى أن هذا التوتر غير المسبوق في الشرق الأوسط استعر منذ مطلع أبريل الحالي، إثر الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدت إلى مقتل عميد رفيع في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائبه، فضلا عن 5 ضباط آخرين.

ما دفع إيران إلى الانتقام، حيث شنت غارات عديدة على مواقع مختلفة في الداخل الإسرائيلي يوم السبت الماضي، إلا أنها لم تسفر عن أضرار واسعة سواء مادية أو بشرية، في حين توعدت تل أبيب بالرد على الرد.