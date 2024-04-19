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طائرة بدون طيار تحمل علم العراق في اجواء الموصل
الشرق الأوسط

العراق يحذر من مخاطر التصعيد العسكري بعد الهجوم على أصفهان

الخارجية العراقية: هذا التصعيد يجب ألا يصرف الانتباه عما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة

العربية.نت - وكالات
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حذّر العراق، اليوم الجمعة، من مخاطر التصعيد العسكري بعد الهجوم على مدينة أصفهان الإيرانية.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن "قلقها الشديد" للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان قائلة، إن "هذا التصعيد يجب ألا يصرف الانتباه عما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة".

وحذرت الوزارة من مخاطر هذا "التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام"، داعية المجتمع الدولي "للقيام بواجباته والعمل على وقف هذه المعاناة فورا".

وكانت انفجارات قوية قد دوت في مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وقال القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، إنها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من "الأجسام الطائرة"، فيما نشر التلفزيون الرسمي مقطعا مصورا قال إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.

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وقالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن إسرائيل شنت الهجوم، الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إنه تم بثلاث طائرات مسيرة، لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه "لأسباب استراتيجية".

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