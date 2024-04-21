الأولى منذ 13 عاماً.. أردوغان يزور العراق الاثنين وهذه أبرز الملفات

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أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأحد، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد ستشهد توقيع اتفاق استراتيجي حول ملف المياه.

وأوضح العوادي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الزيارة المقررة الاثنين "ستشهد توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين وأكثر من 20 مذكرة تفاهم"، مضيفاً أن "الزيارة ستشهد توقيع اتفاق استراتيجي حول ملف المياه، سيتضمن العديد من النقاط والبنود".

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"من القضايا الحاسمة"

كما مضى قائلاً إن "ملفي المياه بالنسبة للعراق والأمن بالنسبة لتركيا من القضايا الحاسمة، إذ إن العراق يعاني من شح مياه والجانب التركي يرى ضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لها".

كذلك أردف أن "الزيارة ستكون نقطة انطلاق كبيرة جداً بالعلاقات العراقية التركية وبشكل غير معهود قبل تاريخها، وستكون بداية لتصفير المشاكل بين العراق وتركيا"، لافتاً إلى أنه ستكون هناك ضمانات لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، حيث ستقوم لجان بمتابعتها بعد انتهاء الزيارة.

الاقتصاد - التجارة - الأمن

وذكر العوادي أنه من المحتمل أن تشهد الزيارة توقيع اتفاق رباعي عراقي تركي قطري إماراتي حول مشروع طريق التنمية، قائلاً إن "الملف الثاني هو طريق التنمية، وهناك احتمالية أن تجرى النقاشات خلال الزيارة بين العراق وتركيا بحضور وزيري النقل من دولتي قطر والإمارات، تمهيداً لعقد اتفاق رباعي على المباشرة بوضع أسس طريق التنمية".

كما أشار إلى أن الملف الثالث في هذه الزيارة سيكون الملف الاقتصادي والتبادل التجاري والرابع هو الملف الأمني، خاصة ما يتعلق بحزب العمال الكردستاني، "الذي يعتبر هاجساً كبيراً للجانب التركي وحصلت فيه ترتيبات كبيرة جداً خلال الفترة الماضية واللجان الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا تعمل بصورة مستمرة وتم وضع استراتيجية وحلول".

الأولى للعراق منذ 13 عاماً

ويبدأ أردوغان زيارة للعراق الاثنين، هي الأولى له منذ 13 عاماً.

وكان مقرراً أن يزور العراق العام الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين وقرار محكمة فرنسية في مارس 2023 فرض غرامة قدرها 1.4 مليار دولار على أنقرة لصالح العراق لمخالفتها بنود اتفاقية تصدير النفط عبر الأراضي التركية الموقعة بين البلدين عام 1973.