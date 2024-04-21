أنهى حياتها وهي نائمة.. والد "تيك توكر" عراقية شهيرة متهم بقتلها

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بعدما أعلن عن مقتل"التيك توكر" العراقية فيروز آزاد بعدة رصاصات أثناء نومها داخل شقتها جنوب شرقي أربيل بإقليم كردستان العراق، أعلن عن ضبط والدها وعدد من أقاربها بتهمة قتلها، اليوم الأحد.

وفي التفاصيل قام عدد من أقارب الشابة ذات العشرين عاماً باقتحام منزلها، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، فيما كانت تغط في نومها، ما أدى إلى وفاتها في الحال يوم الأربعاء.

من جانبه، قال مراسل "العربية/الحدث" لبرنامج "تفاعلكم"، إن السلطات العراقية ألقت القبض على والدها وأقاربها بتهمة قتلها.

كما بين أن السرية تحيط بالتحقيقات في مقتل الشابة المشهورة.

تهديد بقتلها لإغلاق حساباتها

ووثقت العديد من مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي جثمان القتيلة، أثناء نقلها من منزلها، وسط حالة من الصدمة والغضب.

وكانت التحقيقات الأولية أشارت إلى تورط والدها، المنفصل عن والدتها منذ فترة طويلة، وأبناء عمومتها في الحادث"، حيث إن "والدها وأقاربها سبق أن هددوا فيروز بالقتل إذا لم تعمل على غلق حساباتها في موقعي "سناب شات، و تيك توك"، والتوقف عن نشر يومياتها على الموقعين".

وكان حساب "حقوق النساء العراقيات" نشر يوم الأربعاء، أن فيروز آزاد، إحدى الشخصيات المؤثرة على تطبيق تيك توك، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، قُـتلت بشكل مأساوي على يد والدها وشقيقها.

جريمة قتل بحجة غسل العار في اربيل !!!

ورد أن فيروز آزاد، إحدى الشخصيات المؤثرة على تطبيق تيك توك، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، قُـ ـتلت بشكل مأساوي على يد والدها وشقيقها اليوم.



في العام الماضي، نجت من الموت بأعجوبة عندما قام اثنان من الشخصيات المؤثرة المعروفة على TikTok… pic.twitter.com/EV9k1NbyW3 — Iraqi Women Rights (@iwro_org) April 17, 2024

كما قال "في العام الماضي، نجت من الموت بأعجوبة عندما قام اثنان من الشخصيات المؤثرة المعروفة على TikTok بدفعها من فوق أحد المباني في وقت متأخر من الليل، لكنها نجت من الحادث المروع. ويُزعم أن والدها تراجع عن شكوى الشرطة ضد الجناة مقابل 50 ألف دولار".

وطالبوا بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة.

يشار إلى أن فيروز آزاد تبلغ من العمر 21 عاماً، وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً "تيك توك"، و"سناب شات"، وتقدم معظم محتواها باللغة الكردية.