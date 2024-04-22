حزب الله العراقي ينفي استئناف العمليات ضد القوات الأميركية

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بعد 3 أشهر من الهدوء، أعلنت كتائب حزب الله العراقي، اليوم الاثنين، استئناف العمليات ضد القوات الأميركية في البلاد. إلا أنها عادت لاحقاً ونفت إصدار بيان بهذا الشأن.

وجاء في بيان نشر عبر حسابها على تليغرام أنها منحت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثلاثة أشهر للتفاوض مع القوات الأميركية لوضع جدول زمني محدد لخروجها من البلاد وحددت وقتا لاستئناف العمليات ضدها "بعد زيارة السوداني لواشنطن في حال عدم الخروج بنتيجة جدية لإخراجهم".

كما قالت إن الآن وبعد نهاية الزيارة واتضاح "عدم وجود أي نية أجنبية للخروج من العراق فإن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارا بالعودة إلى العمل العسكري، وما جرى قبل قليل هو البداية التي يجب أن تتصاعد وتبقى".

ولاحقاً، نفت الكتائب إصدار بيان تعلن فيه استئناف الهجمات على القوات الأميركية.

استهداف قاعدة للتحالف

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قالت إنها شرعت في عملية بحث واسعة عن عناصر استهدفت مساء أمس الأحد قاعدة للتحالف الدولي في عمق سوريا بعدد من الصواريخ.

وأضافت على منصة إكس أن قواتها غرب محافظة نينوى قرب الحدود السورية "عثرت على السيارة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها، وما زالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين". ولم يحدد البيان القاعدة التي استهدفت.

تصاعد الهجمات

يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة بأكتوبر الماضي، تصاعدت الهجمات على القوات الأميركية في البلاد، كما ارتفعت الأصوات المطالبة بانسحابها، لاسيما بعدما شنت واشنطن عدة ضربات على مواقع لفصائل مسلحة منضوية ضمن الحشد الشعبي، متهمة إياها بالتورط في الهجمات على القواعد الأميركية.

وفي 8 فبراير الماضي، وصف الممثل الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بأنها عامل زعزعة للاستقرار في البلاد.