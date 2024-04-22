تبنت ثم نفت.. "حزب الله" تتراجع عن مهاجمة القوات الأميركية

دقيقتان للقراءة

مخلفة حالة من البلبلة وموجة من التساؤلات، نفت كتائب حزب الله العراقية إصدار بيان تعلن فيه استئناف هجماتها على القوات الأميركية، بعدما نشر حسابها على تلغرام فجر اليوم الاثنين موقفاً مخالفا.

وأكدت أنها لم تعلن ذلك، علما أنه لم يتم حذف البيان السابق من حساب الكتائب على تليغرام حتى بعد إصدار النفي.

وكان حساب تابع لكتائب حزب الله على تليغرام نشر بيانا فجرا ورد فيه أنها منحت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثلاثة أشهر للتفاوض مع القوات الأميركية من أجل وضع جدول زمني محدد لخروجها من البلاد وحددت وقتا لاستئناف العمليات ضدها بعد زيارة السوداني لواشنطن في حال عدم الخروج بنتيجة جدية لإخراجهم".

لم يحذف أيضا

كما أضاف البيان أنه بعد نهاية الزيارة واتضاح "عدم وجود أي نية أجنبية للخروج من العراق فإن المقاومة الإسلامية اتخذت قرارا بالعودة إلى العمل العسكري، وما جرى قبل قليل هو البداية التي يجب أن تتصاعد وتبقى"، في إشارة على ما يبدو إلى هجوم وقع في وقت متأخر أمس الأحد بعدة صواريخ من شمال العراق على قاعدة تضم قوات أميركية في شمال شرقي سوريا.

ولعل المثير للدهشة أنه لم يتم حذف البيان من حساب الكتائب بتلغرام حتى اللحظة.

أتى هذا الموقف بالتزامن مع استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار.

كما جاء أيضاً بعد يومين على الانفجار الذي وقع في معسكر كالسو للحشد الشعبي بمحافظة بابل إلى الجنوب من بغداد، ليل الجمعة السبت، والذي نفت الولايات المتحدة تورطها فيه.

ومنذ مطلع الشهر الحالي (أبريل 2024) تعيش منطقة الشرق الأوسط على وقع توترات غير مسبوقة انطلقت شرارتها منذ السابع من أكتوبر يوم تفجر الحرب على غزة، إثر الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق، والرد الإيراني الذي لحقها داخل إسرائيل، ومن ثم ضربة الانتقام الإسرائيلية على أصفهان.

يذكر أن القوات الأميركية وجماعات شيعية مسلحة مدعومة إيرانياً تبادلت الهجمات في الأشهر الماضية وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى إلى إعلان السوداني في يناير الماضي اعتزامه إنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد.

وينتشر في العراق ما يقارب 2500 جندي أميركي يعملون ضمن إطار التحالف الدولي، فيما يتواجد ما يقارب 900 في سوريا.