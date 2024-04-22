انفجرت بوجه السوداني.. أخت باحثة خطفت في العراق تكشف تفاصيل

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قبل سنة وشهر تقريباً، وبينما كانت الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف تغادر مقهى في حيّ الكرّادة بالعاصمة العراقية، خطفت واختفى أثرها.

ومنذ ذلك الحين دأبت شقيقتها إيما وعائلتها إلى المطالبة بمعرفة مصيرها دون جدوى.

Liz's sister asks the Iraqi Prime Minister to work on her sister's release from the militias



Elizabeth Tsurkov was abducted in Baghdad in March 2023 pic.twitter.com/oq9Lh9fJJr — Bassam Barabandi بسام بربندي (@BASSAMVA) April 19, 2024

لكن إيما لم تتمالك نفسها قبل أيام قليلة، حين واجهت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في واشنطن، وراحت تصرخ في وجهه وتحمله مسؤولية التغاضي عن قضية خطف أختها من قبل كتائب حزب الله العراق، وفق زعمها، في مشهد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.

وفي اتصال مع العربية.نت/الحدث.نت أكدت إيما أن شقيقتها متواجدة لدى حزب الله، مشددة على أنها مازالت داخل العراق.

كما أوضحت أن عدة مصادر، بما في ذلك الحكومة العراقية أكدت الأمر أيضا.

طلبات الخاطفين؟

وعند سؤالها عما إذا كان الخاطفون طالبوا بأي فدية أو أي مطلب آخر، أشارت إلى أن عائلتها تشعر بالإحباط لأن تلك الكتائب لم تقدم أي طريقة للاتصال بها، على الرغم من أن العائلة شعرت بالامتنان لرؤية فيديو يثبت أن إليزابيت على قيد الحياة في نوفمبر الماضي.

وقالت: لقد كتبوا لأختي لتطلب من عائلتها التعامل معهم ونحن نود ذلك...ولدينا صفحة على الفيسبوك يمكنهم استخدامها للتواصل معنا بالإضافة إلى عنوان بريد إلكتروني. ونود أن نعرف ماذا يريدون من أجل إطلاق سراحها."

كما وجهت رسالة إلى زعيم كتائب حزب الله أحمد الحميداوي، قائلة "يا سيد حميداوي، أود أن أقول إننا شاهدنا الفيديو ونود التواصل معك.. لقد حاولنا الوصول إليك ولا نعرف كيف. لدينا صفحة على الفيسبوك وعنوان بريد إلكتروني. يرجى الاتصال بنا من خلال إحدى هذه الطرق ويمكننا بعد ذلك اتباع تعليماتك للتواصل عبر طرق أخرى إذا كنت تريد ذلك".

إلى ذلك، أشارت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش قضية أختها مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، وأوضح لضيفه أن إطلاق سراحها يمثل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

كما أوضحت أن معركة عائلتها ليست مع الحكومة العراقية.

لكنها رأت أن "للسوداني علاقات وثيقة مع كتائب حزب الله متوقعة منه أن يستخدمها لتأمين إطلاق سراحها"، حسب تعبيرها. وأضافت قائلة: "العراق سيخسر الكثير إذا اتضح أنه يقف إلى جانب الإرهابيين بدلاً من الحلفاء"، مردفة "كل ما نريده هو أختي".

"سنراها قريبا"

أما إلى إليزابيت، فوجهت رسالة أمل، مشددة على أن العائلة تعمل بجد من أجل إعادتها سالمة. ورأت أنه "من المهم أن تؤمن إليزابيت أن عائلتها ستراها قريبا".

إلى ذلك قالت: "لقد رأينا الفيديو الأخير لك وندرك جيداً أنك قادرة على مواجهة هذه المحنة".

فيديو مع الخاطف

وكانت تسوركوف خطفت في بغداد "مطلع شهر رمضان" الماضي في 23 مارس 2023، بينما كانت تغادر مقهى في حيّ الكرّادة، بعد أن وصلت إلى العاصمة العراقية مطلع يناير 2022، حسب ما كشف حينها مصدر استخباراتي لوكالة فرانس برس.

فيما أظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرا مراقبة في المقهى الشابة تغادر برفقة رجل، رجح أنه الخاطف وأنه عنصر في مجموعة عراقية موالية لإيران.

في حين لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن اختطاف المرأة حتى الآن.

وفي أواخر مايو الماضي قال عضو في الاستخبارات العراقية لفرانس برس إنّه تلقّى تعليمات من رؤسائه بوقف التحقيق في اختفاء تسوركوف.

آخر تغريدة

أما آخر تغريدة لإليزابيت فتعود إلى 21 مارس وقد شاركت فيها مقالاً أعدّته لمعهد نيو لاينز للأبحاث ومقرّه الولايات المتحدة.

وكانت الشابة الإسرائيلية الروسية التي تتقن اللغة العربية ركّزت في بحثها حول المنطقة على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحافيين الذين التقوا بها.

Protesters in Cindirês, northwest Syria, chant "long live Kurdistan" & raise the flag of Kurdistan after Jaysh al-Sharqiya militiamen (a faction sponsored by Turkey) killed 5 Kurdish civilians last night for lighting a fire to celebrate Newroz (Kurdish new year). https://t.co/XROU0YYNKP — Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) March 21, 2023

كما كانت تتنقل بحرية في بغداد، وكانت نشطة جداً على مواقع التواصل أيضا، وعلى اتصال بالعديد من الصحافيين والباحثين في مختلف أنحاء المنطقة.

كما أوضحت على موقعها الشخصي على الإنترنت أنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

كذلك أشارت إلى أنّها زميلة في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرّها القدس.

وكتبت إليزابيت أنّ أبحاثها تدفعها الرغبة في "فهم ونقل آراء وخبرات الناس في الشرق الأوسط."

كما أرادت "تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها جهات فاعلة قوية، سواء أكانت أنظمة دكتاتورية أو جماعات مسلحة أو دول أجنبية تتدخّل في المنطقة".

يشار إلى أن كتائب حزب الله هي إحدى فصائل قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران والتي دُمجت مؤخرا ضمن قوات الأمن العراقية.

لكنّ العديد من المنتقدين العراقيين يؤكدون أن بعض الفصائل المسلحة التي دمجت ضمن القوات الأمنية لا تزال تنشط دون محاسبة.