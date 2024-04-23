أردوغان عائدا من العراق: سننهي وجود "العمال الكردستاني" قرب حدودنا
الرئيس التركي: القضاء على هذا التهديد يصب أيضاً في مصلحة العراق. وأعتقد أنهم يدركون هذه الحقيقة وسيبدون الآن رغبة لحل القضية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني وأن لديه رغبة في القيام بذلك.
وفي حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من زيارته للعراق، قال أردوغان إن معركة تركيا مع الإرهاب ستستمر بما يتماشى مع القانون الدولي.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. ويخوض حزب العمال تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود.
ونقلت محطة "خبر ترك" ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان قوله "القضاء على هذا التهديد يصب أيضاً في مصلحة العراق. وأعتقد أنهم يدركون هذه الحقيقة وسيبدون الآن رغبة لحل القضية".
وأكد أردوغان أن تركيا، وبالتنسيق مع دول الجوار، ستنهي وجود حزب العمال الكردستاني على حدودها.
وقال أردوغان: "في العراق وسوريا، وخاصة في سوريا، مستنقع الإرهاب سوف يجف ليس فقط بجهودنا، ولكن أيضاً بالجهود المشتركة لحكومتي الدولتين".
وأضاف "نواصل محاربة جميع المنظمات الارهابية دون توقف، كما تعلمون، كان قتالنا ضد حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا شاملاً لسنوات عديدة، وسيستمر بنفس التصميم، ستستمر هذه المعركة داخل بلدنا وخارج حدودنا، في إطار القانون الدولي واحترام السلامة الإقليمية لجيراننا، ونود أن يتخذ جيراننا الموقف الملائم في مواجهة التهديدات الماثلة أمامنا، سنواصل هذه المعركة معاً".
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