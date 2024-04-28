بخط يده.. رغد صدام حسين تنشر صور مذكرات والدها بالسجن
ابنه الرئيس العراقي الراحل أهدت المذكرات الخاصة بوالدها لجميع محبيه
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في عدة تدوينات على منصة (x)، بدأت رغد صدام حسين في نشر مذكرات والدها الخاصة، والتي كتبها في السجن بخط يده عبر صور طبق الأصل عنها.
وأرجعت رغد صدام سبب نشر المذكرات بخط يد والدها، إلى أن دور النشر لديها "محاذير من نشرها".
كل عام والأمة العربية بخير، الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية، إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم، إلا إنني وعدتك أن يكون #العراق بخير بإذن الله، واليوم قررت أن أبدأ بنشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي، لأن دور النشر لديها "محاذير من… pic.twitter.com/aCBVSs66wo— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) April 27, 2024
وأرفقت 40 صورة مع التدوينة، قائلة إنها "جزء بسيط جدًّا من مذكرات والدِي الرئيس"، مضيفة أن "الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية، إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم"، على حد تعبيرها.
كما أهدت المذكرات إلى محبي والدها قائلة: "إليهم نهدي مذكراتك الخاصة التي كتبتها، أثناء وجودك بالمعتقل الأميركي في العراق".
April 27, 2024
يذكر أنه كانت الولايات المتحدة الأميركية قد غزت العراق في مارس /آذار 2003، حيث قال الرئيس جورج دبليو بوش إنه يريد إنهاء دعم صدام حسين للإرهاب.
وفرَّ الرئيس العراقي هارباً مع اشتداد الغارات الجوية على البلاد التي يحكمها منذ عام 1979. وبعد أشهر، عثر عليه جنود أميركيون مختبئاً في حفرة صغيرة لا تكاد تتسع لشخص واحد في الدور بوسط العراق.
وجرى تقديم صدام حسين للمحاكمة بتهم متعددة، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفي نوفمبر /تشرين الثاني 2006، انتهت محاكمته وحُكم عليه بالإعدام شنقاً.
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