العراق يستعيد حوالي 700 مواطن مرتبطين بداعش من مخيم سوري

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استعاد العراق مئات آخرين من مواطنيه المرتبطين بتنظيم "داعش" من مخيم مترامي الأطراف في شمال شرقي سوريا، حسبما قال مسؤولون عراقيون وسوريون، يوم الاثنين.

وقال علي جهانجير، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمال العراق، حيث سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية في محاولة لإبعادهم عن الفكر المتطرف.

على الرغم من حملة الإعادة القوية التي تشنها بغداد، فلا يزال العراقيون يمثلون الجنسية الأكبر بين ما يقرب من 43 ألف شخص من سكان مخيم الهول الذي يضم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي داعش وأفرادا آخرين من عائلاتهم. السوريون هم ثاني أكبر جنسية. ويقيم أكثر من 6000 شخص من 57 دولة أخرى في منطقة منفصلة تعرف باسم الملحق.

وقال جهانجير: "هؤلاء مواطنون عراقيون يتعين علينا إعادة تأهيلهم... تركهم في مخيم الهول يعني أنهم قنبلة موقوتة قد تهدد أمن العراق".

في عام 2014، أعلن تنظيم داعش قيام الخلافة في أجزاء كبيرة من العراق وسوريا واجتذب عشرات الآلاف من المؤيدين من جميع أنحاء العالم.

واندحر المتطرفون على يد تحالف قادته الولايات المتحدة في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019. ونقل عشرات الآلاف من الأشخاص المرتبطين بالجماعة إلى مخيم الهول بالقرب من الحدود العراقية.

وكان المخيم الخاضع لحراسة مشددة، والذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، يأوي في السابق 73 ألف شخص.

وقال شيخموس أحمد، المسؤول الكردي المشرف على مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا، إن 187 عائلة مكونة من 697 عراقيا عادت يوم الأحد. وقال إنها المجموعة الخامسة عشرة التي تعود إلى ديارها.

قال سيامند علي، المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن وجود الأجانب في مخيم الهول ومخيم روج الأصغر يشكل عبئاً على القوة التي تحمي أيضاً المنشآت وتداهم خلايا داعش النائمة التي تنفذ هجمات مميتة في سوريا.

وقال علي: "إن إعادتهم إلى بلدانهم خطوة إيجابية وتخفف الضغط علينا".

أعرب المجتمع الأيزيدي في العراق عن مخاوفه بشأن عودة عائلات داعش إلى وطنهم خوفًا من تكرار المذبحة المتطرفة ضد المجتمع التي وقعت في عام 2014. بعد ذلك، قتل مسلحو داعش آلاف الرجال واحتجزوا العديد من النساء والفتيات المراهقات كإماء.

وقال خيري بوزاني، مدير مكتب المختطفين الإيزيديين، إنهم أثاروا مخاوف المجتمع مع المسؤولين العراقيين لأن بعض العائلات المعادة يتم وضعها في مناطق حول معقل الإيزيديين في سنجار.

وقال بوزاني إنه على الرغم من أن العائدين معظمهم من النساء والأطفال، فإنهم ما زالوا يحملون الأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش.

وقال مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، إن 7556 مواطناً عادوا من مخيم الهول. قال جهانجير إنه ليس لديهم أرقام دقيقة حول عدد العراقيين الذين بقوا في المعسكر.

وقالت وكالة أنباء هاوار، وكالة أنباء المناطق الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في سوريا، إن أحدث الأرقام من مخيم الهول تظهر أن هناك 42,781 شخصًا هناك، من بينهم 19,530 عراقيًا، و16,779 سوريًا، و6,461 من جنسيات أخرى.

وتقول الوكالة إنه لم يتم التعرف على هوية 11 ساكنًا.

في الأسبوع الماضي، أعادت السلطات التي يقودها الأكراد 50 امرأة وطفلاً من مخيمي الهول وروج إلى طاجيكستان.