رمى بنفسه وسط السيول.. رجل أمن عراقي ينقذ شاباً من الغرق

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعاً مصوراً لمنتسب في إحدى القوات الأمنية أنقذ شاباً جرفته السيول في ناحية تازة بمحافظة كركوك.

منتسب في إحدى القوات الأمنية ينقذ شابا جرفته السيول في ناحية تازة بمحافظة #كركوك..#العربية_العراق pic.twitter.com/8DMbybCg6U — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) May 5, 2024

فقد دفعت شدة السيول وارتفاع مناسيب الأنهر الفرعية المياه في نهر فرعي ضمن ناحية تازة خورماتو جنوبي كركوك ما أدى إلى جرف أحد الشباب وأخذه لمسافة بعيدة.

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وأظهر المقطع شخصاً من سكان الناحية وعند رؤيته الشاب وهو يغرق قفز لإنقاذه من وسط السيول وتمكن من الوصول إليه وإخراجه، وعقبه شابان آخران لمساعدته.

الأمطار ترجع الحياة للأنهر الفرعية

في موازاة ذلك أفادت مواقع محلية أن الوضع الصحي للشاب جيد حيث أجريت له بعد إنقاذه الفحوصات اللازمة في مستشفى قريب.

يشار إلى أن الأمطار أرجعت الحياة للعديد من الأنهر الفرعية في أطراف كركوك التي كانت قد جفت بسبب أزمة وشح المياه.