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رمى بنفسه وسط السيول.. رجل أمن عراقي ينقذ شاباً من الغرق

دبي - العربية.نت
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعاً مصوراً لمنتسب في إحدى القوات الأمنية أنقذ شاباً جرفته السيول في ناحية تازة بمحافظة كركوك.

فقد دفعت شدة السيول وارتفاع مناسيب الأنهر الفرعية المياه في نهر فرعي ضمن ناحية تازة خورماتو جنوبي كركوك ما أدى إلى جرف أحد الشباب وأخذه لمسافة بعيدة.

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وأظهر المقطع شخصاً من سكان الناحية وعند رؤيته الشاب وهو يغرق قفز لإنقاذه من وسط السيول وتمكن من الوصول إليه وإخراجه، وعقبه شابان آخران لمساعدته.

الأمطار ترجع الحياة للأنهر الفرعية

في موازاة ذلك أفادت مواقع محلية أن الوضع الصحي للشاب جيد حيث أجريت له بعد إنقاذه الفحوصات اللازمة في مستشفى قريب.

يشار إلى أن الأمطار أرجعت الحياة للعديد من الأنهر الفرعية في أطراف كركوك التي كانت قد جفت بسبب أزمة وشح المياه.

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