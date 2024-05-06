فصائل عراقية تستهدف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات

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أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الاثنين استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة.

وأضافت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان على تليغرام، أن الهجوم الذي شنته فجر اليوم.



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