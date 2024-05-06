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لحظة سقوط الصاروخ قرب إيلات
لحظة سقوط الصاروخ قرب إيلات "أرشيفية"

فصائل عراقية تستهدف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات

دبي - العربية.نت
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الاثنين استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة.

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وأضافت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان على تليغرام، أن الهجوم الذي شنته فجر اليوم.

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