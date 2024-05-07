القضاء العراقي يعلق مؤقتاً إجراءات الانتخابات البرلمانية في كردستان

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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان رقم (7) لسنة 2024.

وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

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وأضافت أنها قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على:

يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية:

محافظة أربيل/ (34) مقعداً

– محافظة السليمانية/ (38) مقعداً

– محافظة دهوك/ (25) مقعداً

– محافظة حلبچة/ (3) مقعداً/ إلى حين حسم الدعوى، وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً.