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جريمة (صورة تعبيرية من أيستوك)
تعبيرية - أيستوك

مشهد وثق جريمة البصرة.. أب أفرغ رصاصه بـ12 من عائلته وانتحر

دبي - العربية.نت
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في مشهد مروع هز مدينة البصرة جنوب العراق، أقدم أب على قتل عائلته بالكامل والمكونة من 12 شخصاً بواسطة بندقية وبعد ذلك أقدم على الانتحار.

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فقد انتشر مقطع مصور يظهر جثث الضحايا غارقة في الدماء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، إلا أن العربية.نت تمتنع عن نشر المقطع لبشاعته.

وفي التفاصيل كشف مكتب لجنة الأمن والدفاع النيابية في البصرة عن أسباب قتل الأب لعائلته في منطقة شط العرب، موضحة أن عليه ديناً بمقدار ملياري دينار عراقي.

كما أضاف أن ذات المبلغ أعطاه لشخص آخر حيث نفذ عليه عملية نصب واحتيال وهرب إلى مكان مجهول.

من جانبه قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري إن الجريمة وقعت أمس الأربعاء، في منطقة دور الموظفين بقضاء شط العرب بمحافظة البصرة.

وأشار إلى أن المعلومة الأولية تفيد بأن هذا الحادث جاء نتيجة أمور مالية، وأن تحقيقاً موسعاً يجري لمعرفة مزيد من التفاصيل.

أقاربه ينفون معاناته من ضائقة مالية

في المقابل، أكد أقارب الأب في مقابلات مع سائل محلية أنه لم يكن يعاني أي ضائقة مالية، لافتين إلى أن أخلاقه عالية وملتزم دينياً.

وأضافوا أنهم غير مقتنعين بارتكابه الجريمة، وأن لديه أملاكا ومنازل وأنه متمكن مادياً، وأن من بين القتلى أشقاءه وتتراوح أعمارهم بين 18و20 عاماً.

يشار إلى أن الساحة العراقية الأمنية، ومنذ مطلع العام الحالي 2024، شهدت تزايداً بأحداث القتل الجنائية.

وبلغ عدد حوادث القتل في يناير/كانون الثاني، 46 حالة قتل، أما في فبراير/شباط أي الشهر الذي بعده، فبلغت حوادث القتل 44 حالة، وفقاً لبيانات نشرتها وسائل إعلام عراقية.

تأتي هذه الأرقام مقارنة بـ34 حالة قتل فقط في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، و28 حالة قتل فقط في ديسمبر/كانون الأول 2023.

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