العراق لدول عوائل داعش: اسحبوا رعاياكم حتى يغلق مخيم الهول

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دعا قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الجمعة، الدول التي لها رعايا من عوائل تنظيم داعش في مخيم الهول إلى سحب مواطنيها، تمهيدا لإغلاق المخيم السوري الذي يقع قرب الحدود العراقية.

في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش ل 60 دولة وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دوله بعملية سحب لرعاياها ومنها روسيا التي سحبت مؤخراً (32 ) طفل ( 12 فتاة و20 فتى ) تتراوح اعمارهم من ( 5 - 17 سنة ) بالوقت الذي نشكر موقف الحكومة الروسية نطالب الدول بسحب رعاياها تمهيداً لغلقه . — قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) May 10, 2024

"دواعش من 60 دولة"

وقال الأعرجي على منصة إكس "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب لرعاياها ومنها روسيا التي سحبت مؤخرا 32 طفلا تتراوح أعمارهم من خمس إلى 17 سنة".

وأضاف "بالوقت الذي نشكر موقف الحكومة الروسية، نطالب الدول بسحب رعاياها تمهيدا لغلقه".

"50 ألف شخص"

وتشير تقديرات إلى أن المخيم يضم نحو 50 ألف شخص، بينهم أجانب ينتمون لما يقرب من 60 دولة، فضلا عن نازحين سوريين ولاجئين عراقيين، يتخطى عددهم نصف العدد الإجمالي.

ولا يزال آلاف آخرون يعيشون في مخيمات أخرى في شمال شرقي سوريا، بحسب الأمم المتحدة.

"قنبلة موقوتة"

وكان الأعرجي، قد أعلن في وقت سابق أن 20 ألف عراقي ممن هم دون 18 سنة من العمر موجودون في مخيم الهول، ويمثلون قنبلة مزروعة في طريق المستقبل".

وتلقى العراق ثناء أممياً في السنوات الأخيرة على جهوده في إعادة مواطنيه من مخيمات تضم عائلات التنظيم المتطرف في شمال شرقي سوريا. من ذلك، تصريح المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، منتصف عام 2022، أن الخطوات التي اتخذتها حكومة العراق مهمة للغاية في الطريق إلى الحلول، "وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات من قبل الدول الأعضاء الأخرى التي يوجد مواطنوها في المخيم".