البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة لانتخاب رئيس له السبت المقبل
تأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بالتزوير
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، بأن البرلمان العراقي قرر عقد جلسة لانتخاب رئيس له يوم السبت المقبل.
وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بالتزوير.
ويعدّ منصب رئيس البرلمان من حصة العرب السنة وفقا للعرف السياسي الدارج منذ تشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للشيعة والأكراد بالترتيب.
-
رئيسة أوروبية تلفظ اسم بلدها ناقصاً خلال أداء القسم وتثير أزمةالرئيسة الجديدة لمقدونيا الشمالية تمتنع عن لفظ اسم بلدها كاملاً خلال أداء اليمين ... سوشيال ميديا
-
اليابان تطلق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لزوار جبل فوجيسيُفتح باب الحجوزات عبر الإنترنت في 20 مايو سياحة وسفر
-
انخفاض أرباح "سايكو"61% إلى 3.2 مليون ريال في الربع الأولبسبب ارتفاع المصاريف شركات