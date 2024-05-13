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البرلمان العراقي (أرشيفية- فرانس برس)
العراق

البرلمان العراقي يقرر عقد جلسة لانتخاب رئيس له السبت المقبل

تأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بالتزوير

العربية.نت - وكالة أنباء العالم العربي
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أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، بأن البرلمان العراقي قرر عقد جلسة لانتخاب رئيس له يوم السبت المقبل.

وتأجلت عدة مرات جلسات لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في مجلس النواب في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بالتزوير.

ويعدّ منصب رئيس البرلمان من حصة العرب السنة وفقا للعرف السياسي الدارج منذ تشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للشيعة والأكراد بالترتيب.

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