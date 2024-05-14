العقرب العراقي.. أكبر مهربي البشر لأوروبا بقبضة الشرطة

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بعد نداءات دولية لتعقبه، وبعدما ذاع صيته بصفته "العقرب" المحنك، سقط أحد أكبر مهربي البشر من العراق إلى أوروبا، في قبضة الأمن.

فقد أعلنت سلطات الأمن في إقليم كردستان العراق القبض على أحد أكثر مهربي البشر المطلوبين في أوروبا.

وقال الجهاز الأمني التابع لحكومة الإقليم، إنه ألقى القبض على برزان مجيد، المعروف بـ"العقرب"، في منطقة السليمانية، بناء على طلب من الإنتربول "بعد تبادل المعلومات الاستخبارية".

كما أضاف في بيان أنه تم تسليمه إلى إدارة العدل في الإقليم.

بدورها، أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة عن اعتقال مجيد عبر حسابها على إكس، أمس الاثنين

كما أشارت إلى أنه حاول تهريب 100 مهاجر إلى المملكة المتحدة في قوارب وشاحنات صغيرة.

تعقب منذ 2022

وكانت الوكالة قد أصدرت نداء للمساعدة في تعقب مجيد عام 2022، بعد إدانته غيابياً في بلجيكا بجرائم تهريب أشخاص، إثر تحقيق مشترك بين المملكة المتحدة وبلجيكا.

يذكر أن عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة كان ارتفع في السنوات الأخيرة، حيث سعى الفارون من الحرب وتأثيرات تغير المناخ والتدهور الاقتصادي إلى حياة أفضل في بريطانيا.

آلاف الدولارات

وغالباً ما يسدد المهاجرون آلاف الدولارات للمهربين مقابل العبور، أملا في لم شملهم مع أفراد أسرهم أو العثور على عمل في بلد ينظر إليه على أنه ضعيف في تطبيق قوانين الهجرة، وحيث يمكن لمجموعات المهاجرين من جميع أنحاء العالم الاندماج بسهولة في المجتمع.

وينحدر العديد من المهاجرين المحتملين من إقليم كردستان شمالي العراق، رغم كون الإقليم أكثر ازدهارا واستقرارا نسبيا من مناطق أخرى من البلاد.

إلا أن ارتفاع معدلات البطالة والفساد دفع الكثير من الشباب الأكراد إلى القيام بهذه الرحلة الخطيرة.

ففي نوفمبر 2021، كان 16 كرديا عراقيا من بين مجموعة تتألف من 27 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القنال.

وكان البرلمان البريطاني وافق في الشهر الماضي، على تشريع مثير للجدل يسمح للحكومة بترحيل المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا. وبعد ساعات، توفي خمسة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، أثناء عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي مكتظ.