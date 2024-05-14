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اقتصاد العراق

دولة عربية تشتري أكثر من 3 أطنان ذهب في فبراير 2024

وصلت إلى 145.661 طن

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن العراق رفع حيازاته من الذهب بمقدار 3.079 طن إلى 145.661 طن في فبراير الماضي.

ويعتبر العراق من بين أكبر 5 دول عربية من حيث حجم احتياطياتها الذهبية.

ورصدت "العربية Business"، قائمة البنوك المركزية العربية، وحجم احتياطياتها من الذهب، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي المنشورة في مايو الجاري، حيث جاءت السعودية في الصدارة مع احتياطيات بلغت 323 طنا، بلغت قيمتها 21.588 مليار دولار، يليها لبنان باحتياطيات ذهبية بقيمة 286 طن، وبقيمة 17.25 مليار دولار.

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وشملت القائمة الجزائر بنحو 173.56 طن، ليبيا (146.65 طن)، العراق (142.58 طن).

وكشف الصندوق أن سنغافورة رفعت أيضا حيازاتها من الذهب بمقدار 4.448 طن إلى 236.610 طن في مارس 2024

وخفضت الفلبين حيازاتها من الذهب بمقدار -11.626 طن إلى 145.721 طن في مارس 2024، فيما قامت بولندا برفع حيازات الذهب بمقدار 4.666 طن إلى 363.371 طن خلال أبريل 2024.

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