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راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس
تنظيم داعش

عملية تحمل بصمات داعش.. مقتل ضابط و4 عسكريين عراقيين

الأمم المتحدة: تنظيم داعش لا يزال لديه ما بين 3000 و5000 مقاتل في العراق وسوريا

العربية.نت - وكالات
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أعلن مسؤولون عراقيون أنّ ضابطاً في الجيش وأربعة جنود قُتلوا الإثنين في "هجوم إرهابي" استهدف مقرّهم في محافظة صلاح الدين بوسط البلاد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ الضابط وهو آمر فوج برتبة عقيد ركن قُتل مع "عدد من مقاتلي الفوج" أثناء "تصدّيهم لتعرّض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".

ولم يحدّد البيان عدد العناصر القتلى، لكنّ مصدراً أمنياً قال لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ مسلّحين من تنظيم داعش هاجموا مقرّ سريّة للجيش في قرية مطيبيجه ممّا أسفر عن مقتل خمسة عسكريين هم آمر الفوج وأربعة عناصر.

وفي 2014، سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وأعلن قيام دولة الخلافة، وزرع الرعب في المنطقة والعالم.

وبمؤازرة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، تمكّنت القوات العراقية في 2017 من دحر التنظيم الذي ما لبث في 2019 أن خسر أيضاً كلّ الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا المجاورة بعدما دعمت واشنطن قوات يهيمن عليها الأكراد.

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لكنّ عناصر التنظيم ما زالوا قادرين على شنّ هجمات ونصب كمائن انطلاقاً من قواعد لهم في مناطق نائية في كلا البلدين.

وفي تقرير نشر في يناير الفائت، قالت الأمم المتحدة إنّ تقديراتها تفيد بأنّ تنظيم داعش لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا.

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