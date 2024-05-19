العراق: لا يوجد تقدم في محادثات استئناف تصدير النفط من كردستان لتركيا

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحافيين اليوم الأحد إنه لم يجر إحراز أي تقدم في المحادثات مع شركات النفط لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، وفق "رويترز".
وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب بين البلدين في مارس/ آذار من العام الماضي بعد حكم في قضية تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية.
وأمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من جانب حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية.
وتطلب الحكومة الاتحادية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطهم عبر خط الأنابيب المعاد إحيائه إلى تركيا، ما قد يثير غضب الأكراد الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على عائدات النفط.
وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم داعش. وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 %من الإمدادات العالمية من خلاله.
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