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العراق

مقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة في انفجار بالعراق

العربية.نت - وكالات
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قال مصدران أمنيان، الأربعاء، إن خمسة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا جراء انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في المركبة التي كانت تقلهم بمحافظة صلاح الدين في العراق.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين أمنيين قولهما إن جندياً عراقياً قُتل وأصيب اثنان آخران بعد انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم في منطقة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين في شرق البلاد.

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وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم في بيان على قناته على تطبيق تلغرام في وقت لاحق.

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