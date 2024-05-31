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العراق

السلطات العراقية تنفّذ حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ"الإرهاب"

مصدر أمني: "جميعهم عراقيون متهمون بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي"

الناصرية (العراق) - فرانس برس
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نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية وكالة فرانس برس، الجمعة.

وقال مصدر أمني "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام بثمانية مدانين بجرائم إرهابية (...) في سجن الحوت في مدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد، مشيراً إلى أن "جميعهم عراقيون متهمون بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد مصدر طبي تسلم الجثث الثماني.

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