السلطات العراقية تنفّذ حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ"الإرهاب"

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية وكالة فرانس برس، الجمعة.
وقال مصدر أمني "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام بثمانية مدانين بجرائم إرهابية (...) في سجن الحوت في مدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد، مشيراً إلى أن "جميعهم عراقيون متهمون بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي".
وأكد مصدر طبي تسلم الجثث الثماني.
-
روسيا تتوعد برد "غير متكافئ" إذا هاجمتها كييف بأسلحة أميركية
الكرملين يؤكد أن أوكرانيا سبق لها أن استهدفت روسيا بأسلحة أميركية
العرب والعالم
-
روسيا سيطرت على 880 كلم مربعاً من أراضي أوكرانيا منذ بداية 2024
أوكرانيا ترفع وتيرة استهداف مقصد سياحي روسي.. وقتلى بهجمات على كييف
العرب والعالم
-
مصادر الجيش السوداني تعلن السيطرة على جسر الحلفايا.. ومقتل 7 من قواته
معارك شرسة في مدينة بحري والجيش السوداني يتقدم لفك الحصار عن سلاح الإشارة
السودان