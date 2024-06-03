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تمثال الاصبع
تمثال الإصبع

تمثال الإصبع في بغداد يفجر عاصفة.. انتقادات وسخرية

دبي - العربية.نت
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على الرغم من أن التمثال نصب قبل فترة، فإن العديد من العراقيين تداولوا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل (إكس وإنستغرام) صوراً لنصب وصفوه بالعجيب الغريب لإبهام أمام فندق "قلب العالم" في منطقة الجادرية في بغداد.

تمثال الاصبع
تمثال الاصبع

ففي حين انتقد البعض نصب تمثال لإبهام، لا يحمل أي معنى فني أو ثقافي، شن آخرون حملة سخرية، متسائلين عن السبب الذي دفع إلى وضع تمثال كهذا.

"بصمة المستثمر"

في حين أفادت منصة "يلا" العراقية على إنستغرام إلى أن النصب "عبارة عن بصمة المستثمر ورجل الأعمال العراقي عبدالله الجبوري".

كما أشارت إلى أن الجبوري أراد أن يوضح أنه " ترك بصمة في العراق من خلال استثماره في هذا الفندق الضخم"

يشار إلى أن هذا الفندق الذي أطلق العام الماضي، يقع على جسر الجادرية ويطل على نهر دجلة.

كما يتضمن مركزاً تجارياً وشققا فندقية فخمة، فضلا عن العديد من المطاعم الفاخرة والمسابح.

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