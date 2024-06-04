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مركبة تابعة للشرطة تقف بجانب أحد فروع سلسلة مطاعم كنتاكي عقب هجوم سابق يوم 27 مايو أيار 2024 - رويترز

هاجموا فرعاً لمطعم شهير.. اعتقال 12 من مثيري الشغب في بغداد

دبي - العربية.نت
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أفادت مصادر أمنية وطبية أن قوات الأمن العراقية شنت حملة على مثيري شغب في بغداد هاجموا فرعا لسلسلة مطاعم كنتاكي (KFC)، اليوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة بالذخيرة الحية واعتقال 12 على الأقل.

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وقالت المصادر إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة من دون وقوع إصابات بين الموظفين أو العملاء، وفق ما نقلته رويترز.

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والهجوم على فرع كنتاكي في شارع فلسطين بالمدينة هو الثالث على الأقل خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، ووردت أنباء بشأنه في الوقت الذي أصدر فيه مسؤول كبير بجماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة المدعومة من إيران بيانا يدعو العراقيين إلى "مقاطعة وطرد" العلامات التجارية الأميركية.

ولم تعلق قوات الأمن العراقية حتى الآن على الهجوم الذي وقع ليل الاثنين.

حرب غزة

ويحاول العراق تشجيع الشركات الأجنبية على فتح متاجر على أراضيه وسط استقرار نسبي تهزه أحيانا حوادث أمنية، منها هجمات متبادلة على مدى أشهر بين جماعات مسلحة مدعومة من إيران والقوات الأميركية.

وتواجه العلامات التجارية الغربية في أجزاء كثيرة من العالم مقاطعة كشكل من أشكال الاحتجاج خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، مما يعكس الغضب العام من العملية العسكرية الإسرائيلية التي تقول السلطات الصحية في غزة إنها أودت بحياة أكثر من 36 ألف شخص في القطاع، وتسببت في أزمة إنسانية.

بدأت الحرب عندما هاجم مسلحو حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، فقتلوا 1200 شخص وخطفوا قرابة 250 آخرين، لا يزال نحو 120 منهم في غزة، وفق الإحصائيات الإسرائيلية.

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