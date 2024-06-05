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الأسد يستقبل السوداني
الأسد والسوداني في اجتماع سابق

رئيس وزراء العراق والرئيس السوري يبحثان التنسيق الأمني في اتصال هاتفي

الجانبان ناقشا قضايا تشمل مواجهة "أخطار فلول الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى"

دبي - رويترز
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قالت وسائل إعلام رسمية عراقية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس السوري بشار الأسد، ناقشا في اتصال هاتفي، التنسيق الأمني في قضايا تشمل مواجهة "أخطار فلول الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى".

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن السوداني بحث مع الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتطرق الاتصال إلى بحث سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية.

وتضمنت المباحثات أيضا أحدث تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة، بحسب البيان.

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