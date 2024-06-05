رئيس وزراء العراق والرئيس السوري يبحثان التنسيق الأمني في اتصال هاتفي
الجانبان ناقشا قضايا تشمل مواجهة "أخطار فلول الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى"
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قالت وسائل إعلام رسمية عراقية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس السوري بشار الأسد، ناقشا في اتصال هاتفي، التنسيق الأمني في قضايا تشمل مواجهة "أخطار فلول الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى".
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن السوداني بحث مع الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الاتصال إلى بحث سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية.
وتضمنت المباحثات أيضا أحدث تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة، بحسب البيان.
-
"خروف العيد".. دار الإفتاء تحذر المصريين بخصوص الأضاحي
قالت دار الإفتاء المصرية في حسابها الرسمي على "فيسبوك" إنها رصدت مؤخراً انتشار ...
مصر
-
تقرير: أكثر من مليون شخص بغزة سيواجهون المجاعة بحلول يوليو
تقرير أممي: الأزمة الإقليمية بسبب حرب غزة تهدد بتفاقم احتياجات الأمن الغذائي ...
العرب والعالم
-
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين أطلقتا من لبنان
حزب الله يعلن أن عناصره استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشة ...
العرب والعالم