8 عراقيين يطلقون الرصاص على خطيب شقيقتهم في بغداد
كشفت وسائل إعلام محلية عراقية أن الجريمة التي وقعت بمنطقة الحبيبية في بغداد نتجت عن خلافات عائلية بين الطرفين، وأسفرت عن مقتل خطيب شقيقة القتلة
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أقدم 8 أشقاء في العراق على قتل خطيب شقيقتهم، بإطلاق الرصاص عليه، وسط العاصمة بغداد، ليفارق الحياة متأثراً بإصابة في الرأس.
وكشفت وسائل إعلام محلية عراقية أن الجريمة التي وقعت بمنطقة الحبيبية في بغداد نتجت عن خلافات عائلية بين الطرفين، وأسفرت عن مقتل خطيب شقيقة القتلة.
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وأوضح المصدر أن "المتهمين لاذوا بالفرار، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على مطاردتهم للقبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء".
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