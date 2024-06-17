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العراق
مسؤول حركة "العلاهية"

مسؤول بحركة متطرفة يثير صدمة بالعراق.. قتل 2 وقدمهما "قربانا"

دبي - العربية.نت
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في واقعة غريبة، أقدم مسؤول في حركة دينية متطرفة كانت أثارت بلبلة في محافظة ذي قار جنوب العراق، على قتل شخصين، وتقديمهما "قرباناً"

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إلا أن مديرية الاستخبارات في محافظة الديوانية، أعلنت أمس الأحد، اعتقال المتهم في قضاء الحمزة الشرقي بينما كان متوجها إلى محافظة كربلاء.

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كما أوضحت أن الموقوف مسؤول في حركة "العلاهية" بذي قار، وقد اعترف صراحة بعد التحقيق معه بقتل شخصين ينتميان للحركة نفسها، لتقديمهما "قرباناً لله" حسب زعمه.

وكان مصدر محلي في ذي قار، كشف في 15 مايو/أيار 2023، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" أو "العلاهية" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي ذي قار، أثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور، وفق ما نقلت حينها وكالة شفق نيوز. كما أوضح أن 3 من أعضاء تلك الحركة أقدموا على الانتحار

وتعتبر هذه الحركة، محظورة وفق القوانين العراقية، لأن فكرها يقوم على أساس التضحية بالنفس.

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