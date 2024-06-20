تسمم 100 شخص في العراق.. والسبب وجبة عشاء بحفل زفاف

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أصيب أكثر من 100 شخص بحالة تسمم غذائي في محافظة الأنبار بالعراق، وذلك بعد تناولهم وجبة عشاء في أحد الأعراس.
وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن مستشفى الكرمة في الأنبار الذي استقبل المصابين، أكد أن المرضى وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض التسمم الغذائي وأن حالتهم كانت حرجة جداً بسبب ألم في المعدة وتقيؤ وارتفاع لدرجة الحرارة ما استدعى تدخل الكادر الطبي بشكل عاجل.
كما أضاف أن الطاقم الطبي قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى، حيث تم توفير السوائل الوريدية والعلاجات المناسبة لتخفيف الأعراض وتنظيف الجسم من السموم.
وأكدت مصادر طبية من المستشفى أن حالة المرضى مستقرة، وأنهم يتلقون العلاج اللازم تحت المراقبة المستمرة.
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