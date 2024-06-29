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FILE - In this Sunday, July 6, 2014 file photo, the gate of the Great Mosque or al-Nuri Mosque is seen in the northern city of Mosul, Iraq. The Islamic State group destroyed Mosul’s al-Nuri mosque and its iconic leaning minaret known as al-Hadba late Wednesday night on Wednesday, June 21, 2017 when fighters detonated explosives inside the structures, according to Iraq’s Ministry of Defense. The mosque is where IS leader Abu Bakr al-Baghdadi declared a so-called Islamic caliphate in 2014 shortly after the city was overrun by the militants and was seen as a key symbolic prize in the fight for Iraq’s second largest city. (AP Photo, File)
مسجد النوري (أرشيفية)
تنظيم داعش

اكتشاف 5 عبوات ناسفة خبّأها داعش داخل مسجد النوري في الموصل

منظمة اليونسكو عثرت على عبوات ناسفة "ضخمة كانت مصمّمة لإسقاط المسجد بالكامل"

الموصل – فرانس برس
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أعلنت منظمة اليونسكو العثور على خمس عبوات خبأها تنظيم داعش قبل سبع سنوات داخل جدار مسجد النوري، وهو أيقونة التراث العراقي الذي يجري حالياً ترميمه في مدينة الموصل.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة مساء الجمعة لوكالة "فرانس برس" إنها عثرت على عبوات ناسفة "ضخمة كانت مصمّمة لإسقاط المسجد بالكامل".

ولكنها أوضحت أن "الوضع تحت السيطرة تماماً، ولا يوجد أي خطر على السكان المحيطين، ومن المقرّر تفكيك العبوات الناسفة في الأيام المقبلة".

ودُمّر الجامع ومنارته الحدباء في يونيو 2017 خلال المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش بفعل متفجّرات وضعها المتطرفون داخل المسجد، بحسب الجيش العراقي.

وقالت اليونسكو إنه تمّ اكتشاف "خمس عبوات غير منفجرة" الثلاثاء "داخل الجدار الجنوبي لقاعة الصلاة"، وتحتوي كل منها على متفجرات تزن 1.5 كيلوغرام.

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وأكّدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أنه "تم إبطال مفعول إحداها، لكن الأربع الأخرى مرتبطة ببعضها البعض ولم يتم نزع فتيلها بعد".

من جهته قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس" إن "العاملين في صيانة جامع النوري عثروا على مجموعة عبوات متفجرة من مخلفات داعش داخل الجامع".

وأشار إلى أن "خبراء إزالة الألغام في محافظة نينوى (التي تتبعها الموصل)، استعانوا بالجهد العام من وزارة الدفاع، بسبب صناعتها المعقدة".

وكإجراء أمني، تمّ تعليق أعمال البناء حتى يتمّ إبطال مفعول القنابل.

وعثر على المتفجرات بينما كانت الفرق تقوم بفحص الجدار استعداداً للعمل على تفكيك وإعادة بناء المحراب.

وبحسب اليونسكو، فكّك المتطرفون الجدار ووضعوا المتفجرات ثم أعادوا بناءه لإخفائها.

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