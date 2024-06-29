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البلوغر العراقية هديل عبدالرشيد - أم اللول

شنقت نفسها داخل الزنزانة.. مصدر عراقي يوضح حقيقة وفاة البلوغر "أم اللول"

النفي جاء بعد تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، تشير إلى "العثور على جثة" البلوغر هديل عبد الرشيد، والتي تقضي حكما بالسجن بالمؤبد عقب إدانتها بتجارة المخدرات

العربية.نت
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كشف مصدر أمني عراقي حقيقة العثور على جثة بلوغر عراقية شهيرة داخل زنزانة بأحد سجون بغداد. ونفى المصدر الأمني، السبت، خبر وفاة البلوغر هديل عبد الرشيد الملقبة بـ"أم اللول"، في أحد سجون العاصمة بغداد، مؤكدا أن الخبر "غير صحيح" وأنها "تتمتع بصحة جيدة".

النفي جاء بعد تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، تشير إلى "العثور على جثة" البلوغر الشهيرة، والتي تقضي حكما بالسجن بالمؤبد عقب إدانتها بتجارة المخدرات، ما دفع الأمن العراقي للرد وكشف الحقيقة.

وأوضح المصدر الأمني لموقع قناة "السومرية" المحلية، أن خبر وفاة "أم اللول" بعد شنق نفسها في أحد سجون العاصمة بغداد "غير صحيح".

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وكانت محكمة عراقية قد قضت في مايو الماضي، بالسجن المؤبد بحق البلوغر الشهيرة، عقب إدانتها بتهمة الاتجار بالمخدرات. وحينها أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن تفكيك شبكة خاصة بتجارة المخدرات، من بينها "أم اللول".

وقالت المديرية في بيان: "بقرار قضائي نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضافت: "تم رصد قيام المدعوة (هـ. خ. ع) الملقبة بـ(أم اللول) بنقل المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها، وتم تشكيل فريق عمل مختص واعتقالها أصولياً وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

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