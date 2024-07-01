بعملية نوعية.. ضبط 3 مجرمين خطرين في العراق

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن القبض على ثلاثة مجرمين خطرين يعملون لصالح حزب العمال الكردستاني PKK المحظور، فيما بينت أن المجرمين تسببوا بحرائق وتفجيرات في أربيل وكركوك وكانوا يخططون لعمليات ببغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان هيمن ميراني، إن "التنسيق عال جدا بين وزارتي الداخلية الاتحادية والإقليم"، مبينا أنه "في عام 2022 حصل حريق في كركوك وآخر في دهوك وثالث في أربيل، وتبين أن المجرمين تابعون للحزب المحظور وجرائمهم صعبة الكشف، حيث قاموا بصنع عجينة ووضعها بالأسواق لا تشتعل مباشرة وإنما بعد ساعات".

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كما أضاف أن "هؤلاء تسببوا باستهداف اقتصاد كامل لثلاث محافظات تقدر بملايين الدولارات"، منوها بأنه "بالتنسيق مع الإقليم تم التوصل إلى خيوط الجريمة والمتهمين وبعملية نوعية تم إلقاء القبض عليهم".

300 مليون دولار

وأشار إلى أن "حجم الخسائر التي تسببوا بها تقدر بـ300 مليون دولار".

وذكر أن "خطتهم كانت تتضمن استهداف مناطق وأسواق في كركوك والشركات التجارية وخط جيهان النفطي، فضلا عن محال تجارية وأسواق ببغداد وأماكن في أربيل ودهوك"، لافتا إلى أنه تم القبض عليهم بعملية نوعية وبأسلوب مخفي بالتعاون مع إقليم كردستان.