مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من المسابقة - نقلا عن شفق نيوز

تعرف على "سوسو".. ملكة جمال القطط في العراق للعام الحالي

نظم مشفى "رويل" ضمن إقليم كردستان الدورة الأولى من المسابقة، بمشاركة 400 قط وقطة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

استطاعت القطة "سوسو"، أن تنتزع المركز الأول في مسابقة ملكة أو ملك جمال القطط في العراق، من بين 400 متسابق.

ونظم مشفى "رويل" في مدينة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق، الاثنين، الدورة الأولى من المسابقة، بمشاركة 400 قط وقطة.

وقال الدكتور عثمان جلال، المشرف على المهرجان: إن "المستشفى نظم المهرجان وحضرته لجنة تحكيمية مؤلفة من أطباء بيطريين وخبراء، وعملت اللجنة، التي عاينت القطط عن كثب، على تجهيز وثائق عن أنساب القطط المشاركة وفق أعراقها وأجناسها وألوانها".

وأضاف جلال أن "اللجنة قيّمت القطط المتنافسة بناء على معايير عدة منها فرو القطط وذيولها وعيونها، بالإضافة إلى سلوكها وطريقة مشيتها وتصرفاتها على المنصة".

شاهد ردة فعل شاب يسمع لأول مرة.. بعد خضوعه لعملية جراحية الأخيرة شاهد ردة فعل شاب يسمع لأول مرة.. بعد خضوعه لعملية جراحية

ولفت جلال إلى أن القطط الفائزة باللقب، مُنحت وجبات طعام مخصصة للقطط، وإكسسوارات خاصة كذلك.

وأكد على أهمية المشاركة في المسابقة، خصوصا بالنسبة لقطط المنطقة، مشيرا إلى الأهداف السامية المرجوة من المسابقة، والتي تسعى لزرع حب الحيوانات لدى الإنسان وتحفيز الناس على الاعتناء بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط