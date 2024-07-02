تعرف على "سوسو".. ملكة جمال القطط في العراق للعام الحالي
نظم مشفى "رويل" ضمن إقليم كردستان الدورة الأولى من المسابقة، بمشاركة 400 قط وقطة
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استطاعت القطة "سوسو"، أن تنتزع المركز الأول في مسابقة ملكة أو ملك جمال القطط في العراق، من بين 400 متسابق.
ونظم مشفى "رويل" في مدينة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق، الاثنين، الدورة الأولى من المسابقة، بمشاركة 400 قط وقطة.
وقال الدكتور عثمان جلال، المشرف على المهرجان: إن "المستشفى نظم المهرجان وحضرته لجنة تحكيمية مؤلفة من أطباء بيطريين وخبراء، وعملت اللجنة، التي عاينت القطط عن كثب، على تجهيز وثائق عن أنساب القطط المشاركة وفق أعراقها وأجناسها وألوانها".
وأضاف جلال أن "اللجنة قيّمت القطط المتنافسة بناء على معايير عدة منها فرو القطط وذيولها وعيونها، بالإضافة إلى سلوكها وطريقة مشيتها وتصرفاتها على المنصة".
ولفت جلال إلى أن القطط الفائزة باللقب، مُنحت وجبات طعام مخصصة للقطط، وإكسسوارات خاصة كذلك.
وأكد على أهمية المشاركة في المسابقة، خصوصا بالنسبة لقطط المنطقة، مشيرا إلى الأهداف السامية المرجوة من المسابقة، والتي تسعى لزرع حب الحيوانات لدى الإنسان وتحفيز الناس على الاعتناء بها.
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