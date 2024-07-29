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القاتل قبل أن يردي أحد الجالسين على الرصيف في الشارع قتيلاً

جريمة مروعة تهز الأنبار.. قتل 8 منهم 5 من عائلته بكلاشينكوف

دبي - العربية.نت
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هزت جريمة مروعة الشارع العراقي بعدما أقدم رجل على قتل 8 أشخاص 5 منهم من أفراد عائلته بإطلاق النار عليهم في منطقة العنكور شرقي محافظة الأنبار.

ووثق مقطع فيديو لحظة قيام شخص مسلح بإطلاق النار على رجلين أحدهما يجلس على الرصيف فيرديه قتيلاً، فيما فر الآخر على ما يبدو.

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كما أظهر الفيديو دخول الشخص الذي يحمل رشاشاً محل بقالة ليطلق النار بشكل عشوائي على 4 أشخاص من المتسوقين، ليسقط منهم اثنان على الأرض، دون معرفة دوافعه.

مخدرات وكحول

في المقابل، قال مصدر أمني إن شخصا أقدم على إطلاق النار على أفراد عائلته، وعلى عدد من الأشخاص مستخدما سلاحا من نوع "كلاشينكوف"، وفق ما نقله موقع محلي.

كما بين المصدر أن "الضحايا هم زوجته (ابنة عمه) ووالداها وشقيقتاها وصاحب أسواق قرب المنزل و2 من المارة"، مشيرا إلى أن سبب المشكلة هو قدوم أهل زوجته وإرجاعها إلى منزلهم لأنه مدمن على تعاطي المخدرات والكحول ويئسوا من محاولات إصلاحه".

وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على المتهم من قبل القوات الأمنية.

وتسببت واقعة القتل هذه بحالة من الصدمة للأهالي في المنطقة.

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