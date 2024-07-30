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Kurdistan Workers Party (PKK) fighters leave their base in Sinjar, March 10, 2015. Women fighters at a PKK base on Mount Sinjar in northwest Iraq, just like their male counterparts, have to be ready for action at any time. Smoke from the front line, marking their battle against Islamic State, which launched an assault on northern Iraq last summer, is visible from the base. Many of the women have cut links with their families back home; the fighters come from all corners of the Kurdish region. REUTERS/Asmaa Waguih PICTURE 32 OF 32 FOR WIDER IMAGE STORY KURDISH WOMEN BATTLE ISLAMIC STATE ?SEARCH WAGUIH PKK FOR ALL IMAGES
عناصر من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق (أرشيفية)
التدخل التركي

تركيا تستهدف مواقع للعمال الكردستاني بشمال العراق وتقتل 13

الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الجمعة ودمر 25 هدفاً للمسلحين الأكراد

العربية.نت
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قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية استهدفت مسلحين أكراداً في شمال العراق بضربات أسفرت عن مقتل 13 عضواً في حزب العمال الكردستاني المحظور.

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وقالت الوزارة في بيان إن مسلحي حزب العمال الكردستاني "حُيدوا" في منطقتي غارا وحفتانين في شمال العراق. وتعني الوزارة عموماً بمصطلح "التحييد" القتل.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان سابق إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الجمعة ودمر 25 هدفاً للمسلحين الأكراد. وأضافت أن تلك الأهداف شملت كهوفاً وملاجئ ومخابئ ومستودعات ومنشآت.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، منظمة إرهابية. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.

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