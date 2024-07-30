تركيا تستهدف مواقع للعمال الكردستاني بشمال العراق وتقتل 13
الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الجمعة ودمر 25 هدفاً للمسلحين الأكراد
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قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية استهدفت مسلحين أكراداً في شمال العراق بضربات أسفرت عن مقتل 13 عضواً في حزب العمال الكردستاني المحظور.
وقالت الوزارة في بيان إن مسلحي حزب العمال الكردستاني "حُيدوا" في منطقتي غارا وحفتانين في شمال العراق. وتعني الوزارة عموماً بمصطلح "التحييد" القتل.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان سابق إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال العراق يوم الجمعة ودمر 25 هدفاً للمسلحين الأكراد. وأضافت أن تلك الأهداف شملت كهوفاً وملاجئ ومخابئ ومستودعات ومنشآت.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، منظمة إرهابية. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.
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