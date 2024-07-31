أميركا تنفذ ضربة بالعراق.. 4 قتلى في قصف على الحشد الشعبي

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شنّ الجيش الأميركي ضربة جوية، الثلاثاء، ضد مقاتلين في العراق حاولوا إطلاق مُسيّرات تهدّد القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في المنطقة، وفق ما أعلن مسؤول دفاعي أميركي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن "القوات الأميركية في العراق نفّذت مساء (الثلاثاء) ضربة جوية دفاعية في محافظة بابل استهدفت مقاتلين كانوا يحاولون إطلاق طائرات مسيّرة هجومية".

وجاءت الضربة الأميركية بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل ضربة لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان ومع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقُتل 4 أشخاص على الأقل في انفجارات وقعت في مقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل جنوب بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول في الحشد.

ونفذت قوات الحشد الشعبي هجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة الناشبة منذ 7 أكتوبر.

وقال المسؤول في الحشد، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية، إن الحصيلة ارتفعت إلى 4 قتلى من عناصر الهيئة، بعدما كان أشار سابقا إلى مقتل 3، لافتا إلى أن الانفجارات "ناتجة عن غارات جوية استهدفت المقر بعدد 4 إلى 5 صواريخ.

وأكد المصدر الأمني حصيلة القتلى، وأشار إلى أنها مرشحة للارتفاع، إلا أنه قال إن الانفجارات "لم تعرف أسبابها بعد".

في 18 تموز/يوليو، وقع انفجار في مستودع "للدعم اللوجستي" تابع للحشد الشعبي في جنوب بغداد.

وفي نيسان/أبريل، أسفر انفجار وحريق داخل قاعدة كالسو التي تؤوي قوات الجيش والشرطة وعناصر الحشد الشعبي في محافظة بابل بوسط العراق، عن سقوط قتيل و8 جرحى.

والحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية الخاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.

لكن الحشد يضم فصائل موالية لإيران نفذ بعضها على خلفية الحرب في غزة، عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لداعش.