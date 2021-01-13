سقوط مروحية عسكرية سودانية بالقضارف.. ونجاة طاقمها

سقطت مروحية عسكرية، الأربعاء، بمطار الشواك بولاية القضارف شرقي السودان، ونجا طاقمها قبل دقيقتين من انفجارها..

وقال شهود عيان لـ"العربية"، إن الطائرة كانت في جولة استطلاعية وسقطت أثناء الهبوط بعد إكمال مهمتها، حيث حدث لها عطل فني أدى لانحرافها في الهبوط، وانفجرت الطائرة بعد خروج طاقمها، بنحو دقيقتين.

في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى الحدود السودانية الإثيوبية لتفقد القوات المسلحة في منطقة الفشقة بعد توترات تشهدها حدود السودان الشرقية.

يشار إلى أنه بسبب النزاع المستمر منذ عقود على منطقة "الفشقة"، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي.

ليعلن لاحقا السودان (في31 ديسمبر ) أنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة، فيما اتهمته إثيوبيا باستغلال انشغال قواتها في صراع تيغراي لاحتلال أراض إثيوبية ونهب ممتلكاتها.