.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السودان: لا نريد حرباً بالأصالة أو الوكالة مع إثيوبيا

عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية

السودان: لا نريد حرباً بالأصالة أو الوكالة مع إثيوبيا

المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان: كل ما نريده هو أرضنا

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في ظل التوتر القائم بين البلدين، شدد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان على أن بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا.

وقال محمد الفكي في مقابلة، الجمعة، مع "العربية": "قادرون على حماية أرضنا واسترداد ما تبقى مع إثيوبيا، إلا أنه أكد أن بلاده لا تريد حرباً بالوكالة أو الأصالة"، قائلا "جل ما نريده هو أرضنا".

من الحدود للسد.. السودان يؤكد العرب والعالم من الحدود للسد.. السودان يؤكد "الخلاف مع إثيوبيا عادي"

مسموح لجوبا مرفوض للسودان؟!

كما أضاف "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا".

وتساءل: "لماذا تقبل إثيوبيا بترسيم الحدود مع جوبا وفق اتفاق 1902 وترفضه مع السودان؟".

ومع تكراره أن الخرطوم مصممة على استرداد كافة الأراضي السودانية على الحدود، أوضح أن السلطات السودانية لا تريد استباق الأحداث في ما يتعلق بالمناطق الحدودية المتبقية من الفشقة. وأضاف "دخلنا أراضينا سلما. لو أردنا الحرب لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول".

إلى ذلك، أوضح أن المخرج الوحيد في قضية الحدود يكمن في العودة إلى اللجان الفنية الخاصة بإظهار العلامات.

من الحدود السودانية الإثيوبية - فرانس برس
من الحدود السودانية الإثيوبية - فرانس برس

ترسيم الحدود

يشار إلى أن البلدين يشتركان في حدود يبلغ طولها 1600 كيلومتر. وفي عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا العظمى، القوة الاستعمارية في السودان آنذاك، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى بعض الخطوط الواضحة. وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي، إلا أن الخلافات استعرت الشهر الماضي ثانية.

من دارفور (أرشيفية- فرانس برس))
من دارفور (أرشيفية- فرانس برس))

اشتباكات دارفور

أما في ما يتعلق بأحداث دارفور، فأكد أن الأمن عاد واستتب بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، مضيفا أن قرار خروج قوات "اليوناميد" كان صحيحا.

كما كشف أن هناك توجها لرفع آلية حماية المدنيين في دار فور إلى عشرين ألف جندي، مشددا على أن صفحة الحرب طويت تماما في الإقليم.

وكان الإقليم الواقع غرب البلاد شهد الأسبوع الماضي، اشتباكات في منطقتين مختلفتين خلفت 155 قتيلا وعشرات الجرحى، وفق زعماء محليين ومسؤولين حكوميين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائريا يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائريا يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد