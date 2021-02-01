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السودان: لن نفرط بأرضنا والحرب مع إثيوبيا مستبعدة

عناصر من قوات الدعم السريع عند الحدود السودانية (أرشيفية- فرانس برس)
قوات سودانية على الحدود (أرشيفية- فرانس برس)

السودان: لن نفرط بأرضنا والحرب مع إثيوبيا مستبعدة

عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان: أعرب عن ثقتي بعدم نشوب حرب مع إثيوبيا لأننا نؤمن بالحل السلمي

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دبي - العربية.نت

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شدد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ياسر العطا، على أن بلاده لن تفرط بشبر من أراضيها.

وقال العطا الاثنين: "أعرب عن ثقتي بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لأننا نؤمن بالحل السلمي".

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خطف تجار سودانيين

يشار إلى أن الوضع على الحدود بين السودان وإثيوبيا لا يزال أشبه بنيران جمر تحت الرماد، فقد أقدم محتجون، الأحد، على إغلاق معبر حدودي بين البلدين احتجاجاً على خطف تجار سودانيين.

وقد عمد عدد من المواطنين السودانيين إلى إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي الرابط بين البلدين، في باسندا التابعة لولاية القضارف الحدودية، احتجاجاً على خطف 3 تجار سودانيين على يد ميليشيات إثيوبية، السبت.

يأتي هذا بعد أن شهدت الحدود بين البلدين اشتباكات دامية الشهر الماضي، ما دفع السلطات السودانية إلى تكثيف تعزيزاتها على الحدود. في حين أعلنت إثيوبيا الثلاثاء الماضي، أنها لن تجري محادثات حدودية مع السودان حتى انسحاب قوات الخرطوم من الأراضي المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذي أدى إلى الاشتباكات.

من الحدود الإثيوبية السودانية (أرشيفية- رويترز)
من الحدود الإثيوبية السودانية (أرشيفية- رويترز)

"الفشقة" زادت التوتر

وزاد التوتر بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الإفريقي حول منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومتراً مربعاً ويطالب السودان بها فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة.

بينما اتهم السودان منذ مطلع ديسمبر "القوات والميليشيات الإثيوبية" بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود، في حين اتهمت إثيوبيا السودان بقتل "العديد من المدنيين" في هجمات باستخدام "الرشاشات الثقيلة".

ضباط الأمن السودانيون يقومون بدوريات أثناء مشاهدة اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من تيغراي في مخيم فاشاغا على الحدود السودانية الإثيوبية في ولاية كسلا يوم 13 ديسمبر 2020
ضباط الأمن السودانيون يقومون بدوريات أثناء مشاهدة اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من تيغراي في مخيم فاشاغا على الحدود السودانية الإثيوبية في ولاية كسلا يوم 13 ديسمبر 2020

وقت حساس

يأتي هذا الخلاف الحدودي في وقت حساس بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين وخصوصاً وسط مساع تشمل مصر أيضاً للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق.

يذكر أنه عام 1902، تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا العظمى، القوة الاستعمارية في السودان في ذلك الوقت، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة.

من الحدود الإثيوبية السودانية (أرشيفية- رويترز)
من الحدود الإثيوبية السودانية (أرشيفية- رويترز)

وتقع منطقة الفشقة، التي شهدت اشتباكات متفرقة على مر السنين، على حدود منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا حيث اندلع صراع دام في نوفمبر بين القوات الفدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي الإقليمية.

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