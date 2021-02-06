بسبب زوجة البشير.. البرهان يقاضي عضو لجنة إزالة التمكين

يمثل اليوم السبت، عضو لجنة إزالة التمكين في السودان صلاح مناع أمام النيابة العامة بعد تحريك 3 بلاغات ضده في نيابة أمن الدولة.

إلى ذلك، كشفت مصادر "العربية" أن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، حركا إجراءات قانونية في مواجهة مناع بعد اتهامه لهما بأنهما أطلقا سراح زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير وداد بابكر.

وقالت المصادر إنه على خلفية البلاغ تحركت قوة اليوم السبت لاقتياد مناع للنيابة، وفور وصوله فوجئ ببلاغين آخرين سيتم استجوابه فيهما، الأول من النائب العام تاج السر الحبر الذي اتهمه مناع بإعاقة سير العدالة، والثاني من شركة زادنا التي تتبع للجيش السوداني واتهمها مناع بعمليات غسل أموال.

ووداد بابكر، برزت في السنوات الأخيرة من حكم البشير عبر تأسيسها منظمة (سند الخيرية) الخاصة بمكافحة الفقر.

كما ظهرت بصورة لافتة خلال مرافقتها البشير في عدد من البرامج الخاصة بحملته الانتخابية (عام 2010)، حيث أطلت مرتدية شعار الحملة حيناً، وأحياناً بلباس رياضي لجذب الرياضيين لصالح موقف زوجها الانتخابي.

يشار إلى أن سودانيين كانوا اتهموا وداد بأنها حولت إلى حساب منظمتها ما يقدر بـ40 مليون دولار حصلت عليها من نساء القادة الأفارقة لدعم أطفال الإيدز في السودان، كما اتهمت بحيازة أراض وعقارات راقية.