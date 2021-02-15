.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السودان.. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بأحداث الفاشر

احتجاجات مدنية الضعين بولاية شرق دارفور غربي السودا

السودان.. تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بأحداث الفاشر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر والي ولاية شمال دارفور في السودان، محمد حسن عربي، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية المؤسفة التي شهدتها الفاشر، وأسفرت عن حرق ونهب عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية، وفق ما أفادت وكالة أنباء السودان.

بعد تبرئة ترمب بالكونغرس.. هل يمكن مقاضاته مرة أخرى؟ أميركا بعد تبرئة ترمب بالكونغرس.. هل يمكن مقاضاته مرة أخرى؟

في التفاصيل، نص القرار على أن تختص اللجنة بالتقصي حول أسباب التخريب التي حدثت بحاضرة الولاية مؤخرا وكيف تعاملت معها أجهزة حكومة الولاية المدنية والعسكرية، وحدد القرار مدة ثلاثة أسابيع للجنة للفراغ من أعمالها ورفع تقريرها للوالي.

كما وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات الأخرى المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأصدر والي شمال دارفور قرارا آخر قضى بتشكيل لجنة لحصر الخسائر الناتجة عن أعمال التخريب التي شهدتها حاضرة الولاية وبعض المحليات مؤخرا.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في حصر الخسائر التي أحدثتها أعمال التخريب التي طالت المرافق والمؤسسات الحكومية، الاثنين الماضي، نتيجة لعمليات الحرق والنهب التي لحقت بمبانٍ محلية في الفاشر والنيابة وديوان الضرائب وديوان شؤون الخدمة، وفوض القرار اللجنة للاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها ورفع تقريرها فورا للوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد