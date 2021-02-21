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عضو سابق بمفاوضات سد النهضة: حرب النيل على الأبواب

صورة تظهر المياه المتدفقة من سد النهضة في إثيوبيا (أرشيفية من فرانس برس)

عضو سابق بمفاوضات سد النهضة: حرب النيل على الأبواب

عضو سابق في وفد السودان إلى المفاوضات المتعلّقة بسد النهضة: إثيوبيا تصر على اتخاذ إجراءات أحادية في ملء الخزان وإدارة السد بمعزل عن دولتي المصب مصر والسودان

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دبي - العربية.نت

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حذر عضو سابق في وفد السودان إلى المفاوضات المتعلّقة بسد النهضة من إمكان انفجار الوضع مع إثيوبيا في أي لحظة والدخول في مواجهة عسكرية شاملة بسبب التعنت الذي تبديه أديس أبابا في المفاوضات وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية في ملء الخزان وإدارة السد بمعزل عن دولتي المصب مصر والسودان.

إلى ذلك، قال الدكتور أحمد المفتي، اليوم السبت، إن إثيوبيا تخطئ خطأ كبيرا في تقدير الموقف حاليا.

وأضاف أن أديس أبابا لم تعد تمارس سياسة حافة الهاوية وإنما هي تتفاوض من الهاوية نفسها، لأن سياساتها تؤثر على حياة أكثر من 20 مليون سوداني وعشرات الملايين من المصريين الذين سيتم حرمانهم من أهم مقومات الحياة إذا مضت إثيوبيا قُدماً في سياساتها.

جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج "البعد الآخر" الذي تقدمه الزميلة منتهى الرمحي ويذاع على شاشة العربية السبت 20:30 بتوقيت غرينتش، والذي يناقش الصراع على سد النهضة من الناحية الاستراتيجية.

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