.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

10 قتلى في تحطم طائرة في ولاية جونغلي بجنوب السودان

تحطم طائرة
أرشيفية

10 قتلى في تحطم طائرة في ولاية جونغلي بجنوب السودان

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سقط 10 قتلى في تحطم طائرة في ولاية جونغلي، اليوم الأربعاء، بجنوب السودان.

وأوردت وسائل إعلام أن الطائرة التجارية تحطمت في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، بينما كانت متجهة إلى العاصمة جوبا، ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح.

ونقلت المصادر عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: "نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان".

ولفت كويو إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن.

العراق.. مقتل مدني بهجوم بصواريخ غراد على قاعدة عين الأسد العراق ميليشيات العراق العراق.. مقتل مدني بهجوم بصواريخ غراد على قاعدة عين الأسد

وصرح المسؤول بأنه لم يتلق بعد أي تقرير عن الحادث.

وأفاد مسؤول محلي أن طائرة صغيرة تحطمت مساء الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مهبط بيري في محافظة أورور بولاية جونغلي، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم عشرة.

وقال بال ماي العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان - المعارضة، إن الطائرة "HK-4274" التابعة لشركة "ساوث سوبريم إيرلاينز" المحلية، وكشف أن الطائرة كانت مستأجرة من قبل رجال أعمال.

وأردف يقول: "لقد أتت من جوبا وهبطت في بيري في الساعة 3:30 مساء. ثم أقلعت في الساعة 4:30 مساء، وكان من المفترض أن تذهب إلى Yuai قبل أن تتوجه إلى جوبا، ولكن بعد وقت قصير من إقلاعها تحطمت مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد