.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلينكن يدعو في اتصال مع حمدوك لحل التصعيد مع إثيوبيا بالحوار

Sudan and United States two flags together textile cloth, fabric texture stock photo
علما السودان والولايات المتحدة
سد النهضة

بلينكن يدعو في اتصال مع حمدوك لحل التصعيد مع إثيوبيا بالحوار

وزير الخارجية الأميركي يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء السوداني الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في السودان ومفاوضات سد النهضة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير أنطوني بلينكن تحدث، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بشأن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وتعزيز الإصلاحات السياسية.

وهنأ بلينكن حمدوك لتوقيع "إعلان المبادئ" بين الخرطوم والحركة الشعبية مؤخراً. وبحث معه الدعم الأميركي للحكومة المدنية الانتقالية وللإصلاحات في السودان.

كما ناقش الجانبان المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي والحاجة إلى خفض التوتر بين السودان وإثيوبيا في منطقة الفشقة، بحسب البيان.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

ودعا بلينكن لحل التصعيد مع إثيوبيا بالحوار. وشدد على ضرورة توفير حماية للمدنيين في كل مناطق السودان.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في 28 مارس الماضي، "إعلان مبادئ" بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو. وشدد البرهان على أهمية تحقيق السلام في البلاد، قائلاً: "سنقاتل من أجل تحقيق وحماية هذا السلام".

كما أضاف أن هذا التوقيع هو بداية حقيقة إلى التغيير الذي سيقود إلى سلام يصنع بلاداً للجميع. وأكد أن "الشعب السوداني أمة واحدة.. وهمه واحد هو السلام". من جهته، شكر الحلو البرهان على موقفه الذي وصفه بـ"الشجاع، بعد التوقيع على هذا الإعلان".

في سياق آخر، تتواصل مفاوضات سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن السد الإثيوبي.

من اجتماعات كينشاسا
من اجتماعات كينشاسا
نسور النيل 2.. تدريبات مصرية سودانية لتنفيذ هجمات وحماية أهداف حيوية  مصر نسور النيل 2.. تدريبات مصرية سودانية لتنفيذ هجمات وحماية أهداف حيوية 

وأفادت مصادر "العربية" بأن مصر والسودان طالبا الاتحاد الإفريقي بآلية محددة لمفاوضات سد النهضة، مؤكدين أن إثيوبيا رفضت تجميد الملء الثاني لسد النهضة، فيما تتمسك مصر والسودان برفض الملء الثاني مع بداية اجتماعات اليوم الثالث.

المصادر أكدت أن إثيوبيا تريد تعطيل المفاوضات حتى موعد الملء الثاني، وأنها تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة.

كما أشارت مصادر "العربية" إلى أن أديس أبابا ترفض إلزامها بإطار قانوني بشأن سد النهضة، وأكدت أنها تتحفظ على توقيع اتفاقيات ملزمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟ كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟
مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير
الأكثر قراءة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد