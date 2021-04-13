مصادر: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

أوردت رويترز نقلا عن مصدرين اليوم الثلاثاء أن السودان يعتزم مؤقتا إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين في العام الماضي بوساطة أميركية.

وقال أحد المصدرين طالبا ألا ينشر اسمه أو جنسيته إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات. وأضاف المصدر أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل ينتظر الاتفاق عليه.

ولم يدل المتحدثان باسمي الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب في الاتفاق على التحرك صوب علاقات طبيعية مع إسرائيل في عام 2020 عبر اتفاقات السلام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وتعهدت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بانتهاج نفس السياسة.

وفي إجراء ذي صلة وافقت الحكومة السودانية في الأسبوع الماضي على إلغاء قانون المقاطعة لعام 1958 الذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.