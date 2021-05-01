سد النهضة.. السودان يدعو القادة الأفارقة للضغط على إثيوبيا

دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي للضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم بين الأطراف الـ3 في مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال الجولة الأفريقية التي تقوم بها المهدي لشرح موقف بلادها من الأزمة.

وأكدت المهدي الجمعة على موقف السودان في ملف سد النهضة، والذي يطالب بتوسعة الآلية برئاسة الاتحاد الأفريقي لحرص الخرطوم على مفاوضات منتجة.

يذكر أن إثيوبيا كانت اعتبرت أن مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة.

"مؤامرة لإفشال جهودنا"

ورأى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر يوم 25 أبريل، أن هذا السد هو سبيل البلاد للخروج من الفقر.

وقال بيكلي: "لقد أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك يجب علينا جميعاً المثابرة والقيام بدورنا"، مضيفاً أنه أطلع الإثيوبيين في كندا على حالة السد والمفاوضات والعمل الذي يتعين القيام به.

إلى ذلك، أوضح: "بما أن سد النهضة هو حق بلدنا في التطور بحرية، يجب أن يقف جميع الإثيوبيين معاً في وحدة وتفاهم لمواجهة التحديات الرئيسية، لأن السد هو طريقنا لنتعلم كيفية الخروج من الفقر".

وكان مجلس الأمن الوطني الإثيوبي قد أعلن يوم 24 أبريل خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء آبي أحمد، أن البلاد ماضية في عملية الملء الثاني للسد في الموعد المقرر، وهو ما يثير حفيظة القاهرة والخرطوم على السواء، اللتين تتخوفان من الإقدام على تلك الخطوة دون توافق بين الدول الثلاث، وسط رفض أديس أبابا القبول باتفاق ملزم في هذا الملف.

تلويح بمقاضات إثيوبيا

يشار إلى أن السودان كان لوح يوم 23 أبريل بملاحقة إثيوبيا قضائياً في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر.

ولفت وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الأفريقي بداية الشهر. وقال في تغريدة على تويتر: "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية".

كما حذر عباس أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية"، موضحاً أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد".

المرحلة الثانية للملء

وكانت أديس أبابا أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء "سد النهضة الإثيوبي الكبير".

ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصممة على مواصلة المشروع.

في المقابل، ترى أديس أبابا أن السد حيوي للاستجابة إلى الحاجيات الطاقية لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.