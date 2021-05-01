.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلبلة في مطار الخرطوم.. هروب مسافرين وصلوا بلا فحص كورونا

مطار الخرطوم الدولي (أرشيفية)

بلبلة في مطار الخرطوم.. هروب مسافرين وصلوا بلا فحص كورونا

عدد من الركاب اعتدوا على موظفي الصحة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أشارت وزارة الصحة الاتحادية السودانية إلى أن رحلة للخطوط الجوية الأفريقية القادمة من معيتيقة الليبية وصلت السودان على متنها 258 راكباً، 40 منهم غير مستوفين للشروط الصحية (13 لا يوجد لديهم فحص الكوفيد-19 PCR أو فحصهم غير مقبول).

وقالت الوزارة في تصريح صحافي الجمعة إن عدداً من الركاب اعتدوا على موظفي الصحة في مطار الخرطوم، قبل هروب 14 راكباً، ما أثار بلبلة في مطار الخرطوم، بينما هرب 13 آخرون خلال نقل ركاب الطائرة الليبية إلى مراكز الحجر الصحي.

كما باشرت إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية ضد الركاب المخالفين.

إلى ذلك أهابت الوزارة بجميع القادمين إلى الأراضي السودانية الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ومنها إجراء فحص الـPCR قبل 96 ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم.

من مطار الخرطوم
من مطار الخرطوم

وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم.

كما أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية مع أي من شركات الطيران التي لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية وتشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي خطفه حادث تصادم طائرتين.. شقيق شاب سعودي يروي
لغز منشأ كورونا.. مطالبات بتحقيق بعيد عن نظرية الخفافيش لغز منشأ كورونا.. مطالبات بتحقيق بعيد عن نظرية الخفافيش
الأكثر قراءة
اكتشاف مذهل.. شاهد أول مومياء مصرية حامل اكتشاف مذهل.. شاهد أول مومياء مصرية حامل
أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. والفنانة تغازله
لا تخطر على البال.. إليك أفضل وضعيات النوم على الإطلاق لا تخطر على البال.. إليك أفضل وضعيات النوم على الإطلاق
بعد إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى بعد إصابة ابنتهما.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز للمستشفى
الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية
ماليزية تثير ضجة على tiktok.. ماليزية تثير ضجة على tiktok.. "مدرس يمزح عن الاغتصاب"
قبل أن تذهب
تلوث الهواء يؤثر على الصحة العقلية للأطفال
تلوث الهواء يؤثر على الصحة العقلية للأطفال
اكتشف المزيد