بلبلة في مطار الخرطوم.. هروب مسافرين وصلوا بلا فحص كورونا

أشارت وزارة الصحة الاتحادية السودانية إلى أن رحلة للخطوط الجوية الأفريقية القادمة من معيتيقة الليبية وصلت السودان على متنها 258 راكباً، 40 منهم غير مستوفين للشروط الصحية (13 لا يوجد لديهم فحص الكوفيد-19 PCR أو فحصهم غير مقبول).

وقالت الوزارة في تصريح صحافي الجمعة إن عدداً من الركاب اعتدوا على موظفي الصحة في مطار الخرطوم، قبل هروب 14 راكباً، ما أثار بلبلة في مطار الخرطوم، بينما هرب 13 آخرون خلال نقل ركاب الطائرة الليبية إلى مراكز الحجر الصحي.

كما باشرت إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية ضد الركاب المخالفين.

إلى ذلك أهابت الوزارة بجميع القادمين إلى الأراضي السودانية الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ومنها إجراء فحص الـPCR قبل 96 ساعة على الأقل من مغادرة جهة القدوم.

وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم.

كما أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية مع أي من شركات الطيران التي لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية وتشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.