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السودان: تصريحات إثيوبيا بتدريبنا معارضين والدفع بهم في تيغراي لا صحة لها

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علما السودان وإثيوبيا

السودان: تصريحات إثيوبيا بتدريبنا معارضين والدفع بهم في تيغراي لا صحة لها

السودان: اتهامات إثيوبيا تهدف للهروب من أزماتها الداخلية وتحقيق مصالح سياسية

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دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إنها تابعت بأسف تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بهم للقتال في إقليم تيغراي.

واعتبرت وزارة الخارجية أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة (سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية)، أمراً مؤسفاً وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.

السودان: إثيوبيا تشتري الوقت بتعنتها في مفاوضات سد النهضة العرب والعالم السودان: إثيوبيا تشتري الوقت بتعنتها في مفاوضات سد النهضة

وتشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان توتراً متصاعداً، بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق النيل الأزرق أكبر روافد نهر النيل.

وكان السودان قد لوح بملاحقة إثيوبيا قضائياً في حال استمرت بملء سد النهضة في غياب اتفاق ثلاثي يشمل مصر.

وتتهم مصر والسودان إثيوبيا بالمسؤولة عن فشل المفاوضات بسبب تعنتها ورفضها التوقيع على اتفاق ملزم بشأن السد.

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