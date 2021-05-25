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جنود من إثيوبيا يرفضون العودة لبلادهم ويلجؤون للسودان

A handout picture released by the United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID) on July 27, 2012 shows a UNAMID peacekeeper from Ethiopia getting inside an armoured personnel carrier (APC) before going on a night patrol in Gereida, South Darfur, on July 25, 2012. The UNAMID has deployed a battalion of 800 soldiers from Ethiopia to protect civilians in Gereida, months after clashes between Sudanese government troops and the rebel Sudan Liberation Army (SLA). AFP PHOTO/UNAMID/ALBERT GONZALEZ FARRAN
جنود إثيوبيون من قوة يوناميد في دارفور (أرشيفية)
نزاع إثيوبيا

جنود من إثيوبيا يرفضون العودة لبلادهم ويلجؤون للسودان

نحو 120 جندياً من الوحدة الإثيوبية في بعثة "يوناميد"، التي كانت تضم قرابة 830 جندياً، طلبوا اللجوء إلى السودان بعد انتهاء مهمة البعثة في ديسمبر الماضي

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أم قرقور (السودان) – فرانس برس

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أكد جنود إثيوبيون سابقون في قوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد" أنهم طلبوا اللجوء إلى السودان خشية تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى بلادهم بسبب انتمائهم إلى إقليم تيغراي المناوئ للحكومة الإثيوبية.

وفي مخيم أم الرقروق بولاية القضارف في شرق السودان حيث يقيم الجنود الإثيوبيون الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، قال قائد المجموعة التي طلبت اللجوء هلكا حقوص (47 عاماً) إنه قرر عدم العودة إلى إثيوبيا "بسبب الاضطهاد والتطهير العرقي الحاصل داخل إقليم تيغراي"، متهماً الحكومة الإثيوبية بالمسؤولية عن هذه الممارسات.

بدره، أكد أرقاوي محاري الضابط ذو الـ40 عاماً أنه لا يعرف مكان أمه وأبيه اللذين فرا من منزلهما في إقليم تيغراي بعد اندلاع النزاع.

وأضاف: "كل الأسر داخل تيغراي شُردت ونزحت ولا أعرف مكان والدي ووالدتي.. وحصلت اغتصابات وفظائع كثيرة".

لاجئون من تيغراي في مخيم أم الرقروق (أرشيفية)
لاجئون من تيغراي في مخيم أم الرقروق (أرشيفية)

وإقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، مسرح لنزاع اندلع بداية نوفمبر 2020 بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيغراي، وشهد العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين.

والأسبوع الماضي، ندد مدير منظمة الصحة العالمية بالوضع "المروع في تيغراي، حيث يموت كثيرون بسبب الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب".

وشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حملة عسكرية على تيغراي في نوفمبر للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على الإقليم. وقال إن الهجوم كان رداً على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش.

ووعد أبي بإنهاء الحرب بسرعة، لكن بعد أكثر من ستة أشهر، ما زال القتال مستمراً فيما يحذر قادة العالم من كارثة إنسانية وشيكة.

وأعلنت الأمم المتحدة في التاسع من مايو أن نحو 120 جندياً من الوحدة الإثيوبية في بعثة "يوناميد"، التي كانت تضم قرابة 830 جندياً، طلبوا اللجوء الى السودان رافضين العودة الى إثيوبيا بعد انتهاء مهمة البعثة في ديسمبر الماضي.

جندي إثيوبي في دارفور ضمن القوة الأممية (أرشيفية)
جندي إثيوبي في دارفور ضمن القوة الأممية (أرشيفية)

وفي مخيم أم قرقور كذلك، قالت فرويني وهي جندية تبلغ من العمر 29 عاماً لـ"فرانس برس": "نحن من قبيلة التيغراي لذلك كانوا يضطهدوننا ويقولون لنا: أنتم عملاء لجيش التيغراي. إذا رجعت إلى إثيوبيا، سوف يقتلونني أو يعذبونني، لذلك اخترت طلب اللجوء في السودان".

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وانتشرت "يوناميد" منذ عام 2007 في دارفور وتضم قرابة 8000 فرد بدأت الأمم المتحدة في سحبهم في ديسمبر بعد انتهاء مهمتها.

وأدى هجوم القوات الحكومية الإثيوبية على إقليم تيغراي في نوفمبر إلى لجوء نحو 60 ألف شخص إلى السودان.

ومخيم أم قرقور هو أقدم مخيم في شرق السودان ويستضيف لاجئين إريتريين منذ أكثر من 50 عاماً منذ إنشائه في عام 1970.

ويقيم الجنود السابقون في ثلاثة مجمعات سكنية مبنية من الطوب كانت تُستخدم من قبل كمبان إدارية، في حين يقطن اللاجئون الإريتريون في بيوت بنيت من الطين والحشائش الجافة.

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