.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة قاعدة روسية بالسودان

البحرية الروسية

الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة قاعدة روسية بالسودان

رئيس أركان الجيش السوداني: منفتحون على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، الثلاثاء إن الخرطوم تراجع حاليا الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة الروسية، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد عسكري روسي تتعلق باتفاقية موقعة سابقا حول إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
بلجيكا: لا مكان لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي العرب والعالم بلجيكا: لا مكان لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

وأكد أن السودان منفتح على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

كما أكد أن "الأراضي التي انفتحت فيها القوات المسلحة السودانية على الحدود الشرقية مع إثيوبيا كانت مواقع سابقة لجيشنا قبل 25 عاما والآن قواتنا عادت لمواقعها"

اتصالات بشأن القاعدة

كان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قد قال قبل أسبوعين إن روسيا والسودان تواصلان الاتصالات بشأن اتفاق حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، وأإن الجانبين مهتمان بالمشروع.

وأضاف بوغدانوف: "لا يصادقون، لأن البرلمان لدى السودانيين كما أعرف لا يعمل بعد، الاتصالات جارية وهناك اهتمام مشترك في مناقشة هذا المشروع، وهو مهم جدا لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، هناك اهتمام من كلا الجانبين" .

تعليق الاتفاق

وفي وقت سابق أفادت مصادر العربية بأن ‏السودان، أعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلا عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية".

يذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
قبل أن تذهب
شاهد قصة فضيحة جيف بيزوس من البداية للنهاية
شاهد قصة فضيحة جيف بيزوس من البداية للنهاية
اكتشف المزيد