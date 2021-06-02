الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة قاعدة روسية بالسودان

قال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين، الثلاثاء إن الخرطوم تراجع حاليا الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة الروسية، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد عسكري روسي تتعلق باتفاقية موقعة سابقا حول إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

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وأكد أن السودان منفتح على التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

كما أكد أن "الأراضي التي انفتحت فيها القوات المسلحة السودانية على الحدود الشرقية مع إثيوبيا كانت مواقع سابقة لجيشنا قبل 25 عاما والآن قواتنا عادت لمواقعها"

اتصالات بشأن القاعدة

كان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قد قال قبل أسبوعين إن روسيا والسودان تواصلان الاتصالات بشأن اتفاق حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، وأإن الجانبين مهتمان بالمشروع.

وأضاف بوغدانوف: "لا يصادقون، لأن البرلمان لدى السودانيين كما أعرف لا يعمل بعد، الاتصالات جارية وهناك اهتمام مشترك في مناقشة هذا المشروع، وهو مهم جدا لضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، هناك اهتمام من كلا الجانبين" .

تعليق الاتفاق

وفي وقت سابق أفادت مصادر العربية بأن ‏السودان، أعلن إيقاف اتفاق إنشاء قاعدة بحرية روسية لحين المصادقة عليه من الجهاز التشريعي، فضلا عن وقف أي انتشار عسكري روسي في قاعدة فلامنجو البحرية".

يذكر أنه، في عام 2017، أعلن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان.