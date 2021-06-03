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السودان.. الجيش يغلق الطرق المؤدية لمقر قيادته بالخرطوم

Demonstrators gather outside the army headquarters in Sudan's capital Khartoum on May 11, 2021 which corresponds to Ramadan 29, on the hijri-date anniversary of the killing of Sudanese protesters during a raid on an anti-government sit-in in 2019. Hundreds rallied in the Sudanese capital to demand justice for protesters killed during anti-government demonstrations which led to the ouster of president Omar al-Bashir more than two years ago. The protest was held outside the the army headquarters in Khartoum at the site where thousands gathered in 2019 initially demanding Bashir's ouster and the transfer to civilian rule. It marked two years since the bloody dispersal of the mass encampment outside the army headquarters on Ramadan 29.
مظاهرة سابقة في مايو الماضي أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم (أرشيفية)

السودان.. الجيش يغلق الطرق المؤدية لمقر قيادته بالخرطوم

تظاهرات مرتقبة في الخرطوم للمطالبة بتحقيق العدالة لقتلى الثورة وحادثة فض اعتصام القيادة

متابع الغاء المتابعة

دبي – قناة العربية

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أعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، إغلاق جميع الطرق المؤدية لمقر قيادته العامة بالعاصمة الخرطوم، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وقال الجيش في بيان: تهيب القوات المسلحة بجميع المواطنين بالابتعاد عن حرم القيادة العام للقوات المسلحة، وتعلن عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها اعتبارا من صباح الخميس". ولم يحدد البيان موعداً لاحقاً لإعادة فتح الطرق المؤدية لمقر قيادة الجيش.

يأتي بيان الجيش بالتزامن مع دعوات أطلقتها قوى سياسية سودانية خلال الأيام الماضية للتظاهر اليوم أمام مقر النيابة العامة ومجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بتحقيق العدالة لقتلى الثورة وحادثة فض اعتصام القيادة.

من اعتصامات 3 يونيو 2019 في الخرطوم (أرشيفية)
من اعتصامات 3 يونيو 2019 في الخرطوم (أرشيفية)
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ومن الجهات التي دعت للمظاهرات "تجمع المهنيين" و"الحزب الشيوعي" و"لجان المقاومة"، وسط تأكيدات رسمية بتأمين المسيرات.

وفي 3 يونيو 2019، تم فض اعتصام مطالب بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، ما أسفر عن مقتل 66 شخصاً، بحسب وزارة الصحة، و128 بتقدير معارضين.

والسبت، حددت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام 3 يونيو 2019، أمام مقر قيادة العامة للجيش السوداني، 3 أشهر لإعلان نتائج تحقيقها.

من اعتصامات 3 يونيو 2019 في الخرطوم (أرشيفية)
من اعتصامات 3 يونيو 2019 في الخرطوم (أرشيفية)
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